Beşiktaş'ta mıknatıslı gizli bölmede uyuşturucu ve 50 fişeklik şarjör bulunan şüpheli tutuklandı

Beşiktaş'ta mıknatıslı gizli bölmede uyuşturucu ve 50 fişeklik şarjör bulundu

Olayın Detayları

Beşiktaş İlçe Emniyet Müdürlüğü Devriye Ekipler Amirliğine bağlı yunus polisleri, Türkali Mahallesi'nde yaptıkları uygulama sırasında sürücünün hareketlerinden şüphelenerek bir otomobili durdurdu.

Yapılan aramalarda, teybin bulunduğu bölümde bir mıknatıs düzeneği fark eden polisler, bir cep telefonunun yerleştirilmesiyle aracın sol arka kapısında raylı bir bölmenin açıldığını tespit etti.

Açılan gizli bölümde bir miktar uyuşturucu ile kalaşnikof marka silaha ait, özel yapım 50 fişeklik şarjör ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

