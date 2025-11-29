Beşiktaş'ta 'Ten Rengi' Sahnelendi: Kadına Yönelik Şiddete Dikkat

Beşiktaş'ta 'Ten Rengi' sahnelendi

Kadına yönelik şiddet gündemiyle sahneye taşındı

Beşiktaş Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında kültür-sanat programlarını sürdürdü. Etkinlikler dizisinin bir parçası olarak düzenlenen tiyatro gösterimi izleyiciyle buluştu.

Beşiktaş Belediyesi, Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü etkinlikleri kapsamında "Ten Rengi" tiyatro oyununu Ortaköy Kültür Merkezi’nde sahneledi.

Daha sonra belediyenin aynı gün düzenlediği "Dünden Bugüne Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele" paneli ve "Nöbetteyiz" eyleminin ardından "Ten Rengi" oyunu Afife Jale Sahnesi’nde izleyiciyle buluşturuldu. Gösterime özellikle kadın izleyiciler yoğun ilgi gösterdi.

Oyun, Müge Saut’un rol aldığı performansla izleyicide güçlü bir etki bıraktı. Müge Saut, bu performansıyla Üstün Akmen Tiyatro Ödülleri’nde 2023-2024 Yılın Kadın Oyuncusu ödülünü almıştı.

"Ten Rengi", öldürülen bir psikologun hikayesiyle başlıyor ve sonrasında farklı kadınların öyküleriyle birleşerek kadına yönelik şiddetin çok katmanlı etkilerini sahneye taşıyor. Oyun, toplumda farkındalık yaratma ve tartışma başlatma amacı taşıyan etkinlikler kapsamında öne çıktı.

Beşiktaş Belediyesi yetkilileri ve katılımcılar, kültürel etkinliklerin kadına yönelik şiddetle mücadelede bilgilendirme ve dayanışma platformu oluşturduğunu vurguladı.

