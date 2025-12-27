Besin Alerjilerinde Uzman Uyarısı: Gecikme Ölümcül Olabilir

Ağrı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Çocuk İmmünolojisi ve Alerji Hastalıkları Uzmanı Dr. Emre Özdamar, besin alerjilerinde yanlış diyet uygulamalarının ve müdahale gecikmelerinin hayati risk taşıdığını belirterek aileleri uyardı.

Belirtiler ve zamanlama

Özdamar, besin alerjilerinin genellikle alerjen gıdaya maruz kalındıktan sonraki ilk 1-2 saat içinde ortaya çıktığını söyledi. Dr. Özdamar, "Vücutta kaşıntı, kızarıklık, burun kaşıntısı, hapşırık ve kusma gibi belirtiler görülebiliyor. Bu belirtiler hafiften şiddetliye kadar geniş bir yelpazede seyredebilir" ifadelerini kullandı.

Yanlış diyet uygulamaları

Uzman, en sık yapılan hatanın ailelerin bir çocuk alerji uzmanına başvurmadan kendi gözlem ve yorumlarıyla çocuklarına diyet uygulaması olduğunu vurguladı. Bu uygulamanın "çocukların beslenme kalitesini bozduğunu ve gereksiz kısıtlamalara yol açtığını" belirtti.

Etiket okuma ve restoran uyarısı

Besin alerjisi tanısı olanlar için temel kuralın alerjiye neden olan besinden kesin olarak kaçınmak olduğunu söyleyen Özdamar, alışverişlerde etiket okumanın önemine dikkat çekti: "Hiç umulmadık gıdaların içerisinde bile alerjen maddeler bulunabiliyor. Bu nedenle içeriklerin mutlaka kontrol edilmesi gerekiyor."

Restoran ve lokantalarda da dikkat gerektiğini kaydeden Özdamar, alerjen besinin yemeğin içinde doğrudan yer almasa bile aynı tezgahta hazırlanma, aynı bıçakla kesilme veya aynı kapta pişirilme gibi durumlarda reaksiyon gelişebileceğini söyledi. Seyahatlerde uçak ekibi ve konaklanan otellerin restoran birimlerinin bilgilendirilmesi gerektiğini ekledi.

Anafilaksi: Nadir ama yaşamı tehdit eden durum

Özdamar, nadir ama son derece tehlikeli olan anafilaksi tablosuna da değinerek, "Kaşıntı ve kızarıklığa ek olarak bilinç kaybı, tansiyon düşmesi, nefes darlığı, hırıltı ve öksürük gibi bulgular ortaya çıkabiliyor. Bu durum hayatı tehdit eden bir acil tablodur" uyarısında bulundu.

Adrenalin kullanımının önemi

Anafilaksi riski bulunan hastaların mutlaka doktor tarafından reçete edilen adrenalini yanlarında taşıması gerektiğini vurgulayan Özdamar, "Küçük çocuklara adrenalin ampulleri, kilosu 15 kilogramın üzerinde olanlara ise adrenalin oto-enjektörleri veriyoruz ve ailelere nasıl kullanacaklarını ayrıntılı şekilde anlatıyoruz" dedi.

Adrenalinin zamanında uygulanmasının hayat kurtarıcı olduğunu belirten Özdamar, "Alerjen besinle temas sonrası nefes darlığı, hırıltı, öksürük, bilinç kaybı ya da tansiyon düşmesi varsa adrenalin hiç vakit kaybetmeden uygulanmalı. Bu ilaç ne kadar erken yapılırsa hayat kurtarıcı etkisi o kadar yüksek olur. Gecikme durumunda hastaneye gidilse bile tablo ağırlaşabilir" şeklinde uyardı.

Son çağrı: Uzmana başvurun

Özdamar son olarak ailelere şu uyarıda bulundu: "Besin alerjisi şüphesi olan çocuklar mutlaka çocuk alerji uzmanına, erişkinler ise erişkin alerji uzmanına başvurmalı. Tedavi ve diyet yalnızca uzman önerileri doğrultusunda şekillendirilmeli. İnternetten ya da kulaktan dolma bilgiler ciddi riskler doğurur."

Öne çıkan öneriler: Alerjenlerden kaçınma, etiket kontrolü, restoranlarda ve seyahatlerde bilgilendirme, risk varsa adrenalin taşıma ve uzman muayenesi.

AĞRI EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ ÇOCUK İMMÜNOLOJİSİ VE ALERJİ HASTALIKLARI UZMANI DR. EMRE ÖZDAMAR, BESİN ALERJİLERİNDE YANLIŞ DİYET UYGULAMALARI VE GEÇ MÜDAHALENİN HAYATİ RİSK TAŞIDIĞINI BELİRTEREK AİLELERİ UYARDI.