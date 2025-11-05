BEUN, Aligarh Muslim Üniversitesi'nden Prof. Dr. Qazi Fariduddin'i Kadrosuna Kattı

Uluslararasılaşma vizyonuyla akademik güçlenme

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN), uluslararasılaşma hedefleri doğrultusunda akademik kadrosunu güçlendirmeye devam ediyor. Aligarh Muslim Üniversitesi Yaşam Bilimleri Fakültesi Biyoloji Bölümü akademisyenlerinden Prof. Dr. Qazi Fariduddin, 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun Ek 46. Maddesi kapsamında BEUN Fen Fakültesi Biyoloji Bölümüne kısmi zamanlı öğretim üyesi olarak atandı.

Üniversite, küresel akademik iş birliklerini genişletme hamlesiyle hem eğitim kalitesini hem de uluslararası görünürlüğünü artırmayı hedefliyor. Prof. Dr. Qazi Fariduddin’in bilimsel birikimi ve araştırma deneyiminin, öğrenciler ve fakülte için önemli kazanımlar sağlayacağı bildirildi.

Rektör Prof. Dr. İsmail Hakkı Özölçer atamaya ilişkin değerlendirmesinde şunları söyledi:

"Hindistan’ın saygın yükseköğretim kurumlarından Aligarh Muslim Üniversitesinden değerli hocamız Prof. Dr. Qazi Fariduddin’i üniversitemiz bünyesine kazandırmaktan büyük bir mutluluk duyuyoruz. Hocamızın sahip olduğu bilimsel birikim, araştırma tecrübesi ve uluslararası deneyimi; öğrencilerimizin akademik gelişimine, fakültemizin bilimsel üretkenliğine ve üniversitemizin küresel görünürlüğüne çok değerli katkılar sunacaktır."

Rektör Özölçer sözlerine şu ifadelerle devam etti:

"Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak alanında uzman, uluslararası ölçekte tanınırlığı olan akademisyenlerle öğrencilerimizi buluşturmayı son derece önemsiyoruz. Bu akademik iş birlikleri sayesinde öğrencilerimiz yalnızca teorik bilgiyle değil; aynı zamanda araştırma disiplini, saha tecrübesi ve yenilikçi bilim anlayışıyla da tanışma imkânı buluyor. Bu görevin üniversitemizin hem bölgesel hem de uluslararası ölçekteki akademik gücünü daha da artıracağına inanıyoruz. Bu vesileyle üniversitemize katılan değerli hocamıza vereceği katkılardan dolayı şimdiden teşekkür ediyor, sevgili öğrencilerimize ise üstün başarılar diliyorum."

BEUN yönetimi, benzer atamalarla üniversitenin küresel ağını güçlendirmeye ve öğrencilerine geniş perspektifler sunmaya devam edecek.

