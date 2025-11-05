Beyağaç’ta Zeytinyağı Sezonu Başladı — Başkan Sezayi Pütün Tesisleri İnceledi

Beyağaç’ta Zeytinyağı Sezonu Başladı

Başkan Sezayi Pütün tesiste inceleme yaptı

Denizli’nin Beyağaç ilçesinde zeytin hasadının başlamasıyla birlikte zeytinyağı üretim tesislerinde yeni sezon heyecanı yaşanıyor. İlçede üreticilerin büyük emeklerle topladığı zeytinler, tesislerde işlenerek kaliteli zeytinyağına dönüştürülüyor.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, üretim tesisini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında üretim süreci, tesis kapasitesi ve sezon hazırlıkları değerlendirildi.

Başkan Pütün: "Bu sezonki zeytinyağı üretim faaliyetlerimize başlamış bulunuyoruz. Tüm üreticilerimize ve ilçemize hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum. İnşallah bu yıl hem kalite hem de verim açısından güzel bir yıl geçiririz."

DENİZLİ’NİN BEYAĞAÇ İLÇESİNDE ZEYTİNYAĞI ÜRETİM TESİSİNDE YENİ SEZON BAŞLADI. BEYAĞAÇ BELEDİYE BAŞKANI SEZAYİ PÜTÜN, TESİSİ ZİYARET EDEREK ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ.