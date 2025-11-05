Beyağaç’ta Zeytinyağı Sezonu Başladı — Başkan Sezayi Pütün Tesisleri İnceledi

Beyağaç'ta zeytin hasadıyla zeytinyağı tesislerinde yeni sezon başladı. Başkan Sezayi Pütün, üretim çalışmalarını yerinde inceledi ve üreticilere başarı diledi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 15:36
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 15:36
Denizli’nin Beyağaç ilçesinde zeytin hasadının başlamasıyla birlikte zeytinyağı üretim tesislerinde yeni sezon heyecanı yaşanıyor. İlçede üreticilerin büyük emeklerle topladığı zeytinler, tesislerde işlenerek kaliteli zeytinyağına dönüştürülüyor.

Beyağaç Belediye Başkanı Sezayi Pütün, üretim tesisini ziyaret ederek çalışmaları yerinde inceledi ve yetkililerden bilgi aldı. Ziyaret sırasında üretim süreci, tesis kapasitesi ve sezon hazırlıkları değerlendirildi.

Başkan Pütün: "Bu sezonki zeytinyağı üretim faaliyetlerimize başlamış bulunuyoruz. Tüm üreticilerimize ve ilçemize hayırlı, bereketli bir sezon diliyorum. İnşallah bu yıl hem kalite hem de verim açısından güzel bir yıl geçiririz."

