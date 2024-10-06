Beyaz Saray'da Gazeteci İddiasıyla Kendini Yakmaya Çalıştı

Washington'da Kendini Yakan Protestocu

İsrail'in Gazze'deki insanlık suçlarına karşı düzenlenen protesto gösterileri sırasında, Washington DC'de Beyaz Saray yakınlarında kendini gazeteci olarak tanıtan bir kişi, çaresizlik içinde kendini ateşe vermeye çalıştı.

Protesto Anında Yaşananlar

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, genç bir adamın ateşe vermeye çalıştığı esnada polis tarafından durdurulduğu gözlemlendi. "Ben gazeteciyim. Lütfen yalan haberi durdurun" diye seslenen bu kişinin, protesto sırasında kolunda yanık izleri olduğu bildirildi. Bir başka protestocu, ateşi söndürmek için su fırlatırken, polis de hemen müdahale etti.

Görgü Tanıklarının İfadeleri

Olayı gören tanıklar, kendini ateşe vermeye çalışan kişinin CBS için çalıştığını belirterek, "Gazze'de yalan haber yapıldı" ifadelerini kullandığını kaydetti.

Kendini Yakma Protestolarında Artış

Washington'da gerçekleşen bu eylemle birlikte, son dönemde ABD'de Gazze'ye destek vermeyenlerin kendini yakma eyleminde bulundukları bildirildi. 1 Aralık 2023'te, Atlanta'da kimliği belirsiz bir kişi de benzer bir eylemde bulunmuş ve ağır yaralanmıştı.

Ayrıca, 24 Şubat 2024'te, 25 yaşındaki Aaron Bushnell, Washington'daki İsrail Büyükelçiliği önünde, sosyal medya üzerinden canlı yayında "Artık soykırım suçuna iştirak etmeyeceğim" diyerek kendini ateşe vermişti. Bu olay, geniş yankı bulmuştu. Boston'da ise 11 Eylül'de Matt Nelson adını kullanan bir kişi, Gazze'deki durumu protesto etmek için kendini ateşe vermişti.