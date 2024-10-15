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Beyaz Saray'dan UNIFIL Açıklaması: İsrail'in Saygı Duyması Gerekiyor

Beyaz Saray, İsrail'in UNIFIL'e saygı göstermesi gerektiğini vurguladı. Kirby, sivillerin güvenliği için dikkatli olmaları gerektiğini belirtti.

Yayın Tarihi: 15.10.2024 23:29
Güncelleme Tarihi: 15.10.2024 23:29
Beyaz Saray'dan UNIFIL Açıklaması: İsrail'in Saygı Duyması Gerekiyor

Beyaz Saray'dan UNIFIL Açıklaması

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, İsrail'in dahil olduğu tüm tarafların Birleşmiş Milletler (BM) Lübnan Geçici Barış Gücü'nün (UNIFIL) rollerine saygı duyması gerektiğini belirtti.

Kirby'nin Basın Brifingi

Telekonferans yöntemiyle yapılan basın brifinginde, Kirby, İsrail ordusunun UNIFIL unsurlarına yönelik saldırılarına dair endişelerini dile getirdi. "UNIFIL, Lübnan'da barışın korunmasında kritik bir rol üstleniyor. Biz bu önemli rolü takdir ediyoruz ve İsrail dahil herkesin bunu saygıyla karşılmasını istiyoruz," dedi.

İsrail'e Uyarı

Kirby, İsrail ordusunun Beyrut'ta yoğun nüfuslu bölgelerde Hizbullah ile gerçekleştirdiği "operasyonlar" sırasında dikkatli olması gerektiğini ifade etti. Kirby, "Operasyonlarını, sivilleri veya BM barış gücü mensuplarının hayatını tehlikeye atmadan sürdürme sorumluluğu onlardadır," şeklinde konuştu.

Son Gelişmeler

Son günlerde İsrail ordusunun saldırıları sonucunda bazı Lübnan askerlerinin hayatını kaybettiğine dikkat çeken Kirby, "Bu durum kabul edilemez. Daha fazla bilgi için İsrail tarafına baskı yapıyoruz," açıklamasında bulundu.

UNIFIL'e Yönelik Saldırılar

UNIFIL, 10 Ekim'de, İsrail ordusunun bir gözlem kulesini hedef alması neticesinde iki barış gücü askerinin yaralandığını duyurmuştu. Bununla birlikte, 13 Ekim'de, İsrail ordusunun Lübnan'ın güneyindeki UNIFIL tesislerine bir baskın düzenleyerek, tesislerin kapılarını tanklarla tahrip ettiği bildirildi.

BM Genel Sekreteri'nden Açıklama

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, yaptığı son açıklamada, İsrail'in BM Lübnan Geçici Barış Gücü'ne yönelik saldırıların "bir savaş suçu oluşturabileceğini" ifade etti.

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