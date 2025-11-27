Beyaz Saray yakınında silahlı saldırı: 2 Ulusal Muhafız hayatını kaybetti

Washington D.C.'de Beyaz Saray yakınında düzenlenen silahlı saldırıda 2 West Virginia Ulusal Muhafız personeli öldü; şüpheli gözaltında, soruşturma sürüyor.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 01:08
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 01:08
ABD’nin başkenti Washington D.C.’deki Beyaz Saray yakınlarında gerçekleşen silahlı saldırıda 2 Ulusal Muhafız personelinin hayatını kaybettiği açıklandı.

West Virginia Valisi Patrick Morrisey, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda, erken saatlerde silahlı saldırıya uğrayan West Virginia Ulusal Muhafızları’nın 2 üyesinin de hayatını kaybettiğini belirterek, "Bu cesur West Virginialılar, ülkeleri uğruna canlarını verdiler. Soruşturma devam ederken federal yetkililerle sürekli iletişim halindeyiz" dedi.

Morrisey ayrıca, tüm West Virginia’nın saldırıya uğrayan Ulusal Muhafız personelinin aileleri, sevdikleri ve Ulusal Muhafızlar topluluğu ile birlikte yas tuttuğunu vurgulayarak, "West Virginia, onların hizmetlerini ve fedakarlıklarını asla unutmayacak ve bu korkunç eylemin sorumlularının hesap vermesini sağlamak için çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Reagan Havalimanı'nda kısa süreli aksama

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, Beyaz Saray yakınlarında 2 Ulusal Muhafız personelinin vurulması nedeniyle Ronald Reagan Washington Ulusal Havalimanı’ndaki uçuş trafiğinde kısa süreli aksama yaşandığı belirtildi. FAA açıklamasında, "Bugünkü silahlı saldırı olayına müdahalede görev alan hava araçlarının konumu nedeniyle Reagan Washington Uluslararası Havalimanı’na yapılacak varışlar kısa süreliğine durdurulmuştur. Operasyonlar daha sonra normale dönmüştür" ifadelerine yer verildi.

Olay yeri güvenli, şüpheli gözaltında

Saldırının hemen ardından güvenlik gerekçesiyle Beyaz Saray’a giriş ve çıkışların kapatıldığı, polisin olay yerinde çalışma yürüttüğü bildirildi. Polis, "Olay yeri güvenli hale getirildi. Bir şüpheli gözaltına alındı" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump ise yaptığı ilk açıklamada, 2 Ulusal Muhafız personeli ile birlikte saldırganın da ağır yaralandığını belirterek, "Saldırgan ağır bir bedel ödeyecek" ifadelerini kullandı. Soruşturma sürüyor ve yetkililer incelemelerini sürdürüyor.

