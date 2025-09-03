Beykoz Belediyesi'nde Fazla Çalışan İddiası: Fidan Gül'ün İfadeleri

Dava ve duruşma

Görevden uzaklaştırılan Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler'in de aralarında bulunduğu, "ihaleye fesat karıştırma" ile "suç işlemek amacıyla örgüt kurma, üyelik ve yardım" suçlarından 26 sanığın yargılandığı davanın Anadolu 17. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasına bazı tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları katıldı.

Fidan Gül'ün savunması

Tutuklu sanık ve Beykoz Belediye Başkan Yardımcısı Fidan Gül, savunmasında 2024'ün Mayıs ayında Alaattin Köseler'in daveti üzerine uzun yıllardır farklı müdürlükler yaptığı Beylikdüzü Belediyesinden ayrılarak Beykoz Belediyesi Başkan Yardımcılığı görevine başladığını anlattı.

"Başkan yardımcısı olarak atandıktan bir gün sonra görevden alındım" diyen Gül, göreve başladıktan sonra 14 Haziran'a kadar atıl durumda bekletildiğini; 14 Haziran'da Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün verildiğini ve bu göreve haziran sonu gibi başladığını belirtti. Gül, Temmuz ayında başkan yardımcısı olarak atandığını ancak hiçbir iştirak ve müdürlüğün kendisine bağlanmadığını söyledi.

Gül, müdürlüğü aldığı dönemde yapılan kontrollerde alımlar için ihale yapacak bütçenin olmadığını gördüğünü, başkanın ek bütçe talebine olumlu bakmadığını ilettiklerini anlattı. Eylül ayında belediye meclisine ek bütçe talebinde bulunduğunu ve Eylül sonu İBB Meclisi onayıyla ek bütçe alındığını, buna kadar müdürlüğe herhangi bir alım yapılmadığını ifade etti. 30 Eylülde müdürlükten alındığını ve yerine başka bir kişinin atandığını söyledi.

Başkan yardımcılığı görevine devam ettiğini ve sonrasında bilgi işlem, veterinerlik, sağlık ve dış ilişkiler müdürlükleri gibi 5 müdürlüğün kendisine bağlandığını belirten Gül, görevini layıkıyla yaptığını savundu. Ayrıca, başkan yardımcısı olarak göreve başladıktan bir gün sonra görevden alınmasının kariyerini olumsuz etkilediğini, diğer sanıklarla yakınlığı olmadığını ve örgüt iddiası içinde yer almadığını öne sürdü.

İşe alımlara ilişkin tespitler

Gül, bazı alımların doğrudan ve pazarlık usulü, bazılarının da açık ihale şeklinde gerçekleştirildiğini belirterek, bütçe yetersizliği nedeniyle pazarlık usulü alımlar yapmak zorunda kaldıklarını söyledi. Söz konusu "80-90'a yakın dosya" bulunduğunu, bu dosyalardan yalnızca 5'inde imzasının olduğunu ifade etti.

"İnsan Kaynakları Müdürlüğü bana bağlandıktan sonra belediye içerisinde belli yerlerin fazla çalışanla doldurulduğu yönünde tespitlerimiz oldu" diyen Gül, Özel Kalem Müdürü Veli Gümüş'ün ailesinden ve akrabalarından işe alımlar yapıldığını gördüklerini anlattı. Gül, Kültür Müdürlüğü bünyesindeki kurslarda çalışacak kişilerin PDR mezunu olması gerekirken Veli Gümüş'ün psikolog mezunu akrabasını işe aldığını; 3 aylık değerlendirme kısmında gerekli desteği ve açıklamayı yapamadığını söyledi.

Gül, akrabaların işe alındığını tespit ettikten sonra çıkışlarını yaptığını ve bununla Veli Gümüş'ün "ayağına bastığını" ifade etti. Mahkeme başkanının, Veli Gümüş'ün akrabalarının işe almasının dışında başka bir usulsüzlüğü görüp görmediğini sorması üzerine Gül, "hayır" cevabını verdi.

Gül ayrıca, Alaattin Köseler ile herhangi bir husumetinin bulunmadığını; aralarının mesafeli olmasının sebebinin kendisinin başkan yardımcısı olduktan bir gün sonra görevden alınması olduğunu belirtti.

Duruşmanın seyri

Duruşma, diğer sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam ediyor.