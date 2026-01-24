Vali Gül 'SafiStanbul' İbrahim Safi Retrospektif Sergisi'ni Gezdi

Fatih'te kültür-sanat buluşması

Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, İstanbul Valisi Davut Gül'ü Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde ağırladı ve birlikte 'SafiStanbul İbrahim Safi Retrospektif Sergisi''ni gezdirdi.

Ziyaret sırasında eserler hakkında bilgi alan Vali Gül'e eşlik eden Başkan Turan, İstanbul'un kültür-sanat hafızasını canlı tutan çalışmaların önemine dikkat çekti. Turan, serginin İstanbul'un farklı dönemlerine dair izler taşıdığını ve şehrin estetiğini ile ruhunu sanat üzerinden yeniden okumaya imkân verdiğini belirtti.

Vali Davut Gül de sergide yer alan çalışmaların İstanbul'un tarihi dokusunu ve kent kültürünü görünür kıldığını ifade ederek, kültür-sanat etkinliklerinin şehirle kurulan bağı güçlendirdiğini kaydetti.

Fatih Belediyesi tarafından yapılan bilgilendirmeye göre, İstanbul temalı 73 eser'in yer aldığı sergi, 13 Mart 2026'ya kadar Nusret Çolpan Sanat Galerisi'nde ziyaret edilebilecek.

