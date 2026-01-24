Susuzluk Beyni Bozuyor: Hücreler Arası İletişim Yavaşlıyor, Unutkanlık Artıyor

BEÜN’lü Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, yetersiz sıvı tüketiminin beyin hücreleri arasındaki iletişimi yavaşlattığını, unutkanlık ve konsantrasyon sorunlarına yol açabileceğini belirtti.

Yayın Tarihi: 24.01.2026 16:24
Güncelleme Tarihi: 24.01.2026 16:27
Susuzluk Beyni Bozuyor: Hücreler Arası İletişim Yavaşlıyor, Unutkanlık Artıyor

Susuzluk Beyni Bozuyor: Hücreler Arası İletişim Yavaşlıyor, Unutkanlık Artıyor

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜN) Nöroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Doç. Dr. Esra Acıman Demirel, günlük hayatta ihmal edilen su tüketiminin beyin sağlığı üzerindeki etkilerine dikkat çekti. Demirel, yetersiz sıvı alımının hafif düzeyde bile zihinsel performansı düşürdüğünü vurguladı.

Susuzluğun beyin fonksiyonlarına etkisi

Doç. Dr. Demirel, susuzluğun beyindeki sinir hücreleri arasındaki iletişimi yavaşlattığını, bunun da konsantrasyon güçlüğü ve kelime bulmada zorlanma gibi belirtilere yol açtığını aktardı. Demirel, süreci şu sözlerle özetledi:

"Beynin yaklaşık yüzde 75’i sudan oluşur ve yeterli sıvı alınmadığında beyin hücreleri arasındaki iletişim yavaşlar. Bu durum dikkat azalması, konsantrasyon güçlüğü, özellikle kısa süreli unutkanlık da kendini gösterir. Hafif susuzluk bile zihinsel performansı olumsuz olarak etkiler. Susuzlukla birlikte beyne giden kan hacmi azalır. Bu da beyne giden oksijen miktarını, besin miktarını düşürür. Aynı zamanda elektrolit dengesizlikler olur. Sonuç olarak sinir hücreleri arasındaki iletişim yavaşlar. Bu da kısa süreli unutkanlık, öğrenme ve hafıza sorunlarına sebep olur. Genellikle dikkat ve kısa süreli bellek etkilenir. Yani kişi eşyaları koyduğu yeri hatırlayamaz, konuşurken kelime bulmakta zorlanır. Bazen kişilerin isimlerini unutabilir. Hatta yaptığı işi yarım bırakabilir. Bu tür unutkanlıklar çoğu zaman yeterli sıvı alımıyla birlikte düzelir."

Yaşlılar için "sessiz tehlike"

Demirel, yaş ilerledikçe susuzluk hissinin azaldığını belirterek, yaşlı bireylerin farkında olmadan kronik susuzluk yaşayabildiğini söyledi. Konfüzyon, dikkat eksikliği ve ani kısa süreli bellek bozukluklarının bu duruma eşlik edebileceğini belirtti ve yaşlıların düzenli sıvı alımına özen göstermesi gerektiğini vurguladı.

Çay ve kahve suyun yerini tutmaz

Doç. Dr. Demirel, sıvı alımıyla ilgili doğru bilinen yanlışlara da değinerek uyardı: "Çay ve kahve kesinlikle su yerine geçmez". Demirel, uzun süreli tekrar eden sıvı eksikliğinin beyin sağlığı için risk oluşturduğunu, erişkin bireyler için önerilen günlük sıvı alımının 2-2,5 litre civarında olduğunu ancak bu miktarın yaş, fiziksel aktivite, hava sıcaklığı ve sağlık durumuna göre değişebileceğini hatırlattı.

İdrar renginin açık sarı olmasının yeterli sıvı alımının en önemli göstergesi olduğuna dikkat çeken Demirel, unutkanlığı olan kişilerin öncelikle sıvı alımına, beslenme ve uyku düzenine dikkat etmesi gerektiğini, bu önlemlere rağmen sorun devam ediyorsa mutlaka doktora başvurmalarını önerdi.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEÜN) NÖROLOJİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. ESRA...

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEÜN) NÖROLOJİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. ESRA ACIMAN DEMİREL, YETERSİZ SIVI TÜKETİMİNİN BEYİN FONKSİYONLARI ÜZERİNDEKİ TAHRİBATINA DİKKAT ÇEKTİ. BEYNİN YÜZDE 75’İNİN SUDAN OLUŞTUĞUNU HATIRLATAN DEMİREL, "SUSUZLUKLA BİRLİKTE BEYNE GİDEN KAN HACMİ AZALIR, BU DA KISA SÜRELİ UNUTKANLIK VE ÖĞRENME SORUNLARINA YOL AÇAR" UYARISINDA BULUNDU.

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ (BEÜN) NÖROLOJİ ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ DOÇ. DR. ESRA...

Yazar
EDİTÖR

Uğur Batmaz

4 yıllık deneyimli. Teknik SEO bilgisi yüksektir. Gece trafiğinin düşmemesi için eski içerikleri günceller, evergreen (ölümsüz) içerikler üretir ve sabah bültenlerini hazırlar.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
ABD'de Bir İlk: Ali Hammutoğlu NYPD New York Metro'nun İlk Türk Teğmeni
2
Vali Gül 'SafiStanbul' İbrahim Safi Retrospektif Sergisi'ni Gezdi
3
Erdoğan'dan Aydın'a müjde: Çıldır Havalimanı ticari uçuşlara açılacak
4
Susuzluk Beyni Bozuyor: Hücreler Arası İletişim Yavaşlıyor, Unutkanlık Artıyor
5
Erdoğan Aydın'da: "Bizimle Laf Değil Eser, Hizmet Yarıştırın"
6
Şadi Özdemir’den Nilüfer’de Karla Mücadele Ekiplerine Teşekkür
7
Uludağ Sömestr Tatilinde Akın: Pistler Hınca Hınç, Kar 85 cm

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları