Erdoğan Aydın'da: "Bizimle Laf Değil Eser, Hizmet Yarıştırın"

Aydın'da düzenlenen toplu açılış törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik sert eleştirilerde bulunup, muhalefete eser ve hizmet üzerinden yarış çağrısı yaptı.

Tören ve açılışlar

Tören kapsamında Aydın Şehir Hastanesi başta olmak üzere il genelinde tamamlanan yatırımların toplu açılışı gerçekleştirildi. Aynı etkinlikte "Ev sahibi Türkiye" projesi çerçevesinde 6 bin 973 kura çekimi de yapıldı.

Konuşmasında söz verdiklerini yerine getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, CHP lideri Özgür Özel'in toplu konutlar üzerinden siyaset üretmeye çalıştığını belirterek, muhalefetin bu projeleri eleştirme girişimlerini eleştirdi. Erdoğan, "Bizimle laf değil eser, hizmet yarıştırın" çağrısını yineledi.

Konut, deprem ve verilen sözler

Erdoğan, deprem bölgelerindeki çalışmalara atıfta bulunarak, Özel'in önceki açıklamalarını hatırlattı ve şöyle dedi: "Şimdi ana muhalefetin genel başkanı çıkıp, ‘Bu evleri bitiremezler’ diyecektir." Deprem sonrası yapılan çalışmaların örneklerini vererek, İzmir ve Hatay'daki süreci anlattı ve 27 Aralık’ta evlerin anahtarlarının teslim edildiğini hatırlattı.

Konuşmada ayrıca 455 bin konutun inşa edildiği, planlandığı gibi tamamlanan işlere benzer şekilde 500 bin konutun da aynı kararlılıkla inşa edileceği vurgulandı.

Dış politika, güvenlik ve bölgesel mesajlar

Erdoğan, küresel düzenin değişimine dikkat çekip Batı'nın da sistem sorunlarını konuşmaya başladığını belirtti. Suriye politikasıyla ilgili değerlendirmesinde, Türkiye'nin bölgedeki mazlumlara sahip çıktığını, Suriye'de güvenlik ve istikrarın yeniden tesis edildiğini söyledi. Konuşmasında şu ifadeler yer aldı:

"Terörsüz Türkiye sürecinde attığımız her adımı ölçüp biçip ondan sonra harekete geçiyoruz."

Erdoğan, Suriye'de yeni yönetimin oluştuğunu, Türkmenlerin yeni yönetimde önemli görevler üstlendiğini ve DEAŞ ile mücadelede kararlılığın sürdüğünü aktardı. Bölgede istikrar sağlandıkça herkesin bundan istifade edeceğini belirterek birlik çağrısı yaptı: "İnşallah çok daha iyi olacak. Bunun için önce 86 milyon olarak birbirimize kenetleneceğiz."

Son mesaj

Konuşmasını Türkiye'nin ehil kadrolarla yönetildiğini vurgulayarak sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, yönettikleri süreçlerde başarı sağlandığını ifade edip sözlerini "Rabbim bizi hizmet yolundan ayırmasın" diyerek tamamladı.

