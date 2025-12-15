Beykoz'da durak camlarını Airsoft'la kıran 2 şüpheli yakalandı

Olay ve soruşturma

Edinilen bilgilere göre; Elmalı Mahallesi Keser Caddesi ile Yavuz Caddesi üzerindeki Elmalı Köyü, Gülbahçe, Örnekköy Sapağı ve Cevizlidere Durağı olmak üzere toplam 4 otobüs durağının camları kırıldı.

İhbar üzerine harekete geçen Beykoz İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. Kamera ve saha çalışmaları sonucunda, A.D. ve B.D. isimli şahısların Airsoft tabanca olarak tabir edilen silah ile duraklara ateş ederek zarar verdikleri belirlendi.

Dün Elmalı Mahallesi Keser Caddesi üzerinde olayda kullandıkları 1 adet Airsoft tabanca ile birlikte yakalanan şüpheliler gözaltına alındı. Şahıslar hakkında yasal işlem başlatıldı.

