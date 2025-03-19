Beykoz'da Trafik Tartışması: Polis Sanığı Kasten Öldürme ile Yargılanıyor

Beykoz'daki trafik tartışmasında mimar Turgut Toydemir'i vurarak ölümüne neden olan polisin yargılanmasına başlandı.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 11:49
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 11:49
Beykoz'da Trafik Tartışması: Polis Sanığı Kasten Öldürme ile Yargılanıyor

Beykoz'da bir trafik tartışması sırasında mimar Turgut Toydemir'i vurarak ölümüne sebep olan polis memuru S.Ç.'nin yargılanmasına başlandı. Anadolu 16. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleştirilen duruşmaya tutuklu sanık ve mağdurun aileleri katıldı.

Olay, 19 Aralık 2024 tarihinde yaşandı. Savunmasında sanık S.Ç, o gün köprü üzerinde ambulansa yol vermeyen bir araca dikkat çekti ve ardından yaşanan kargaşayı anlattı. Sanık, "Yan yana gelip kimliğimi göstererek uyardım. Şahıs beni görüp üzerime doğru manevra yaptı. Ben de aracıma hasar gelince şahsı kovalamaya başladım" dedi.

Davada, maktulün kızı Kadriye Ayşe Toydemir Chamuleau ise babasının yardımsever biri olduğunu vurgulayarak, adalete güvendiğini ifade etti.

Duruşma sırasında olay anına ait kamera görüntüleri izlendi. Mahkeme, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, Adli Tıp Kurumu'ndan maktulün otopsi raporunun ivedilikle gönderilmesini talep etti. Ayrıca, olay yerinde keşif yapılması kararlaştırılarak duruşma ertelendi.

İddianamede, S.Ç'nin yaşanan olayda kasten öldürme suçlamasıyla müebbet hapis cezası istemiyle yargılandığı belirtiliyor. Maktul Turgut Toydemir'in yaralandıktan sonra hastanede hayatını kaybetmesi olayın ciddiyetini artırıyor.

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