Beylikdüzü'nde Kar Küreme Aracı Park Halindeki Otomobile Çarptı

Beylikdüzü'nde bir kar küreme aracı, park halindeki otomobile çarparak ters dönmesine neden oldu.

Yayın Tarihi: 22.02.2025 14:43
Güncelleme Tarihi: 22.02.2025 15:26
Beylikdüzü'nde Kar Küreme Aracı Park Halindeki Otomobile Çarptı

Beylikdüzü'nde Kar Küreme Aracı Kazası

Beylikdüzü, Yakuplu Mahallesi'nde meydana gelen oldukça ilginç bir kazada, kontrolünü kaybeden bir kar küreme aracı, park halindeki otomobile çarptı.

Olay, gece saatlerinde gerçekleşti. Belediye tarafından kullanılan kar küreme aracı, yokuştan aşağı inerken kontrolden çıkarak yolda durmakta olan iki otomobile çarptı. Çarpışmanın etkisiyle otomobillerden biri ters döndü.

Otomobil sahibinin durumu fark etmesi üzerine çekici yardımı çağrıldı ve araç, olay yerinden kaldırıldı. Bu kazanın, sürücülerin dikkatli olmaları gerekliliğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde gece saatlerinde belediyeye ait kar küreme aracı, yokuştan...

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde gece saatlerinde belediyeye ait kar küreme aracı, yokuştan inerken kontrolden çıktı. Kayan kar küreme aracı, park halindeki 2 otomobile çarptı. Otomobillerden biri ters döndü.

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde gece saatlerinde belediyeye ait kar küreme aracı, yokuştan...

Beylikdüzü Yakuplu Mahallesi'nde gece saatlerinde belediyeye ait kar küreme aracı, yokuştan inerken kontrolden çıktı. Kayan kar küreme aracı, park halindeki 2 otomobile çarptı. Otomobillerden biri ters döndü.

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