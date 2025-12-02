Beyoğlu'da Seyir Halindeki Taksi Motorunda Yangın — Sürücü ve 3 Yolcu Kurtarıldı

Beyoğlu'da Seyir Halindeki Taksi Motorunda Yangın

Olayın Detayları

İstanbul Beyoğlu'nda, Refik Saydam Caddesi Taksim istikametinde saat 22.20 sıralarında seyir halindeki bir ticari taksinin motor kısmında yangın çıktı. Araç, D.K. yönetimindeki 34 TFD 13 plakalı ticari taksiydi. Sürücü aracını durdurarak içindeki 3 yolcu ile birlikte dışarı çıktı ve alevlerden son anda kurtuldu.

Müdahale ve Kurtarma

Yangın kısa sürede aracın motor bölümünü sarması üzerine çevredeki sürücüler ilk müdahaleyi yaptı. Olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi tamamen trafiğe kapatırken, itfaiye ekipleri yaklaşık 40 dakika süren çalışma sonucu yangını tamamen söndürdü.

Olay sonrası

Alevlere teslim olan taksi, çekici yardımıyla bölgeden kaldırıldı. Yangın nedeniyle motor kısmından yola dökülen yağ itfaiye ekiplerince temizlendi. Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı.

