Beyoğlu M7 Metro İnşaatında İskele Çöktü: 2 Yaralı Kurtarıldı

Beyoğlu'da M7 Metro inşaatında 6. kattaki iskele çöktü. 3 işçi kendi çıktı, yaralı 2 işçi itfaiye tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Yayın Tarihi: 15.11.2025 22:17
Güncelleme Tarihi: 15.11.2025 22:29
Olay ve Kurtarma

Beyoğlu'nda devam eden M7 Metro inşaatında, 6. kattaki iskele çöktü. Olayın ardından 3 işçi kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

Çökme sonucunda 2 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Alınan bilgiye göre, yaşanan çökme sonucu mahsur kalan kimse bulunmuyor.

