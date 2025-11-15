Beyoğlu M7 Metro İnşaatında İskele Çöktü: 2 Yaralı Kurtarıldı
Olay ve Kurtarma
Beyoğlu'nda devam eden M7 Metro inşaatında, 6. kattaki iskele çöktü. Olayın ardından 3 işçi kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.
Çökme sonucunda 2 işçi yaralandı. Yaralılar, olay yerine intikal eden itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Alınan bilgiye göre, yaşanan çökme sonucu mahsur kalan kimse bulunmuyor.
