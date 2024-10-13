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Beyoğlu'nda Polise Bıçakla Saldıran Zanlı Tutuklandı

Taksim'de polise bıçakla saldıran zanlı, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla tutuklandı.

Yayın Tarihi: 13.10.2024 18:34
Güncelleme Tarihi: 13.10.2024 18:34
Beyoğlu'nda Polise Bıçakla Saldıran Zanlı Tutuklandı

Beyoğlu'nda Polise Bıçaklı Saldırı

Taksim'deki Tünel Meydanı'nda meydana gelen olayda, polis memuru bir kişinin bıçaklı saldırısına uğradı. Zanlı O.I., arkasından yaklaşarak görev başındaki memuru boynundan bıçakladı.

Zanlının Tutuklama Süreci

Olayın ardından, zanlı O.I'nın emniyetteki işlemleri hızlı bir şekilde tamamlandı. Polis memuruna saldıran O.I, Taksim Şehit Haşim Usta Polis Merkezi'nden, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesine sevk edildi.

Savcılık İfadesi ve Tutuklama

Adliyede ifadesi alınan şüpheli, "kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi. Nöbetçi hakim, zanlının tutuklanmasına karar verdi ve O.I, cezaevine gönderildi.

Olayın Detayları: O.I'nın neden saldırıda bulunduğuna dair henüz bir bilgi paylaşılmadı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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