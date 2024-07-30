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Beyrut'ta Patlama: 1 Ölü, 68 Yaralı

Beyrut'un güneyinde düzenlenen saldırıda bir kişi hayatını kaybetti, 68 kişi yaralandı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 23:21
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 23:21
Beyrut'ta Patlama: 1 Ölü, 68 Yaralı

Beyrut'ta Şiddetli Patlama

Lübnan’ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde meydana gelen patlamada bir kişinin hayatını kaybettiği, 68 kişinin de yaralandığı bildirildi.

Lübnan Sağlık Bakanlığı Açıklama Yaptı

Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan resmi açıklamada, "İsrail tarafından gerçekleştirilen saldırıda 1 kişi yaşamını yitirdi, 68 kişi de yaralandı" ifadesi kullanıldı.

Hedef Alınan Bölge

Patlama, Beyrut'un güneyinde yoğunluğun fazla olduğu bir cadde üzerinde yer alan birkaç binaya yönelik gerçekleştirildi. Lübnan resmi haber ajansı NNA'nın haberine göre, hedef alınan yerlerden biri Hizbullah'ın Şura Meclisi'nin bulunduğu Huhreyk Mahallesi'ydi.

İsrail Basını Hedefİ Açıkladı

İsrail medyasında yer alan haberlere göre, saldırının Hizbullah'ın önemli isimlerinden biri olduğu iddia edilen Fuad Şükür'ü hedef aldığı öne sürüldü.

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