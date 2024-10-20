Beyrut'ta Patlamalar: İsrail'in Tahliye Duyurusu Sonrası Gelişmeler

Beyrut’ta Şiddetli Patlamalar

İsrail ordusu tarafından yapılan tahliye duyurularının hemen ardından, Lübnan'ın başkenti Beyrut’ta ardı ardına şiddetli patlamalar yaşandı. Patlamaların yaşandığı bölgenin güney kesiminden yoğun dumanlar yükseldiği bildirildi.

Ordunun Hedefleri ve Açıklamalar

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu açıklamada, Hizbullah’ın İsrail'e karşı yürütmekte olduğu faaliyetlerin finansmanını sağladığı iddia edilen Karz-ı Hasen (faizsiz dayanışma) kurumlarına yönelik operasyon gerçekleştirileceğini ifade etti.

Beyrut’ta meydana gelen bu patlamaların ve tehditlerin, bölgedeki güvenlik endişelerini artırması bekleniyor. Uluslararası toplum, gelişmeleri yakından takip ediyor.