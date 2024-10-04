Beyrut'ta Şiddetli Patlamalar

Beyrut'ta Patlama Alarmı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney bölgesinde, 23 Eylül'den bu yana gerçekleştirilen yoğun hava saldırılarının ardından arka arkaya büyük patlamalar meydana geldi.

İsrail'in Saldırıları Sürüyor

İsrail, Beyrut’un güneyine yönelik saldırılarını artırmışken, patlamalar şehrin çeşitli bölgelerinde sarsıntılara yol açtı. Bu olaylar, bölgede güvenlik kaygılarını artırmakta. Patlamaların Etkisi

Yaşanan şiddetli patlamalar, çevredeki binalarda da hasara neden olup büyük bir paniğe yol açtı. Bu durum, halkın günlük yaşamını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor.