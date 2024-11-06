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Beyrut'un Güneyinde Şiddetli Patlama

Lübnan'ın Beyrut kentinin güneyinde, Hizbullah'ın bölgesi Dahiye'de şiddetli bir patlama meydana geldi.

Yayın Tarihi: 06.11.2024 17:42
Güncelleme Tarihi: 06.11.2024 17:42
Beyrut'un Güneyinde Şiddetli Patlama

Beyrut'un Güneyinde Patlama Olayı

Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güney kesiminde, Hizbullah'ın merkezi olarak bilinen Dahiye bölgesindeLeyleki Mahallesi'nde meydana gelen şiddetli patlama, büyük bir paniğe yol açtı. Patlamanın ardından bölgede yoğun dumanların yükseldiği bildirildi.

Tehdit ve Öncesi

Patlama, İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee'nin, kendi X hesabı üzerinden Dahiye bölgesindeki 6 farklı nokta için saldırı tehdidinde bulunması sonrasında gerçekleşti. Adraee, özellikle Hureyk ve Leyleki mahalleleri ile Burc el-Baracine'deki alanlar için tahliye uyarısında bulundu.

Önceki Saldırılar

İsrail, Dahiye'ye yönelik son hava saldırısını 2 Kasım tarihinde gerçekleştirmişti. Bu saldırıda bir apartmana yapılan atakta bir kişi yaşamını yitirirken, 15 kişi de yaralanmıştı. Önceki gün, yani 1 Kasım'da ise Dahiye'nin çeşitli yerlerine yoğun hava bombardımanları düzenlenmişti.

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