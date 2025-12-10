DOLAR
Köşk'te Halk Eğitimi ve Gençlik Merkezi Kursları Denetlendi

Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, Halk Eğitimi ve Gençlik Merkezi işbirliğinde açılan kursları yerinde denetleyip usta öğreticiler ve kursiyerlerle buluştu.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:03
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:03
Köşk İlçe Milli Eğitim Müdürü Selim Karataş, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü ile Gençlik Merkezi işbirliğinde açılan kursları yerinde inceleyerek denetimde bulundu.

İnceleme Süreci

Müdür Karataş, kurs usta öğreticilerden bilgi aldı, kursiyerlerle sohbet etti, taleplerini dinledi ve kursiyerlerin elde ettikleri becerileri izleyerek başarılar diledi.

Karataş'ın Açıklaması

"Öğrencilerimizin akademik başarılarını yükseltmenin yanı sıra yeteneklerinin gelişmesine de büyük önem veriyoruz. Çünkü her öğrencinin yeteneklerine uygun bir sanatının olması bütüncül bir eğitim sisteminin tamamlayıcısıdır. Köşk Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz ile Köşk Gençlik Merkezi işbirliğinde açılan sportif, sanatsal, zekâ ve akıl oyunları kurslarını yerinde inceleyerek öğretmen ve öğrencilerimiz ile bir araya geldik. Öğrencilerimiz kazandıkları becerileri sergilerken en az onlar kadar bizlerde gururlandık. Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğümüz ve Gençlik Merkezi Müdürlüğümüz başta olmak üzere öğretmen ve öğrencilerimizi tebrik ediyorum" yazılı açıklamasında bulundu.

