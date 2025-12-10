Kocaeli'de 5 Milyon Liralık Kaçakçılık Operasyonu

Kocaeli'de yılbaşı öncesi denetimlerini sıkılaştıran polis ekipleri tarafından düzenlenen operasyonlarda, aralarında kaçak içki ve tütünün de bulunduğu çok sayıda ürün ele geçirildi.

Operasyon detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi ve takibine yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekipler tarafından 3-10 Aralık tarihlerinde il genelinde belirlenen adreslere operasyon düzenlendi.

Aramalarda ele geçirilenler: 4 ton 575 kilogram kıyılmış tütün, 140 paket gümrük kaçağı sigara, bin 579 sahte bandrol, 87 şişe kaçak içki ve 75 litre etil alkol.

Ayrıca, gümrük kaçağı olduğu belirlenen 1 cep telefonu, 6 şarj cihazı, 6 kulaklık, 6 akıllı kol saati ve 3 parfüm ele geçirildi.

Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 5 milyon lira olduğu bildirildi.

