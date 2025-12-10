Şanlıurfa'da ambulansta doğum: Anne bebeğine sağlık personelinin adını verdi

Akçakale'de 112 ekibi zamanla yarıştı

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde Akçakale 3 Nolu 112 Sağlık ekibi, kırsal Günören Mahallesinden aldıkları gebenin doğumunun hızlanması üzerine hastaneye yetiştiremeden ambulansta doğum gerçekleştirdi.

Ambulansta görev yapan 112 sağlık personelleri Birkan Dağaşan ve Melek Gez, doğumu güvenli ve başarılı bir şekilde yönetti. Ekip, Yenidoğan Canlandırma Programı (NRP) ve Hastane Öncesi Obstetrik Aciller Eğitimi almıştı.

Doğumun ardından anne ile birlikte 2 kilo 700 gram ağırlığında ve 52 santim boyundaki erkek bebek, sağlık kontrolleri için hızlıca Akçakale Devlet Hastanesi'ne nakledildi.

Aile, yaşadıkları mutluluğun ardından bebeklerine doğumu gerçekleştiren acil tıp teknisyeni Birkan Dağaşan'ın adını verdi.

Birkan Dağaşan duygularını şu sözlerle paylaştı: "Güzel bir duygu. Bu bizim ilk doğumumuz değil ancak ekip olarak çok başarılı bir doğum eylemi gerçekleştirdik. Tüm arkadaşlarımız bu konuda eğitimli. Aldığımız eğitimler sayesinde zor bir anı başarıyla atlattık. Bizim için heyecan verici bir tecrübe oldu."

