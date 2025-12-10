DOLAR
Polonya ile Ukrayna MiG-29 Karşılığında Drone Teknolojisi Takası Görüşüyor

Polonya, hizmet ömrü tükenen MiG-29’ların Ukrayna’ya devri ve karşılığında drone teknolojisi transferi görüşmelerini sürdürüyor; karar henüz netleşmedi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 13:57
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 13:57
Polonya ile Ukrayna arasında MiG-29 ve Drone Teknolojisi Takası Görüşmeleri

Polonya Savunma Bakanı Wladyslaw Kosiniak-Kamysz, "Bir süre sonra MiG-29 uçakları, hizmet ömürlerinin tükenmesi nedeniyle Polonya Hava Kuvvetleri’nde görev yapmayacak. MiG-29’ların devri konusunda Ukrayna tarafıyla görüşüyoruz ancak aynı zamanda dron teknolojilerinin Polonya’ya transferi konusunda da görüşüyoruz. Bu dayanışma çift taraflı olmalı" dedi.

Genelkurmay: Yaşlanan MiG-29'lar ve Stratejik Amaç

Polonya Genelkurmay Başkanlığı, potansiyel transferin Sovyet tasarımı MiG-29 savaş uçaklarının yaşlanması ve daha fazla modernizasyon imkanı bulunmamasıyla bağlantılı olduğunu bildirdi. Açıklamada, "Bu, Ukrayna’yı destekleme ve NATO’nun doğu kanadının güvenliğini sağlama amaçlı müttefik politikasının bir unsuru olacak" denildi. Nihai kararın henüz verilmediği vurgulandı.

Yerine F-16 ve FA-50'ler Geçecek

Açıklamaya göre, hizmetten çekilen MiG’lerin şu anda yürüttüğü görevler F-16 ve FA-50 uçakları tarafından üstlenilecek.

MİG-29 UÇAKLARI (ARŞİV)

MİG-29 UÇAKLARI (ARŞİV)

