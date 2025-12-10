Samsun Mahkemesi, TTSO’nun 78 No’lu Bütçe Kararını İptal Etti

Samsun Bölge İdare Mahkemesi, Tokat Ticaret ve Sanayi Odası (TTSO) Meclisi’nin 22 Aralık 2023 tarihli toplantısında alınan 78 numaralı kararı hukuka aykırı bularak iptal etti. Karar, meclis tarafından 2024-2025 bütçe döneminde yapılan harcama kalemlerindeki gerçek dışı düşüşler nedeniyle kurum işleyişinin fiilen engellendiği gerekçesine dayanıyor.

Mahkeme gerekçesi

Mahkeme kararında, 2024 yılı tahmini gelir-gider bütçesi hazırlanırken teknik çalışma yapılmadığı, rakamların objektif ve somut verilere dayanmadığı ifade edildi. Kararda, 2023 yılı gerçekleşen harcamalarıyla uyum göstermeyen tekliflerin kamu yararı ve hizmet gerekleriyle bağdaşmadığı vurgulandı.

Mahkeme dosyasında örnek olarak, 2023 yılında 75 bin TL olan araç akaryakıt giderinin 2024 için bin TLye, 80 bin TL olan araç bakım giderinin yine bin TLye düşürülmesi; araç yedek parça, çiçek, temsil, hediyelik eşya ile yönetim kurulu ulaşım giderleri gibi birçok kalemin bin TLye indirilmesi “gerçekçi olmayan, uygulanması imkânsız bütçe kalemleri” olarak değerlendirildi. Ayrıca kurumda iki makam aracı bulunmasına rağmen toplam araç giderlerinin 3 bin TL olarak belirlenmesinin başkanlık makamının görev ve temsil yetkilerini fiilen ortadan kaldırma amacı taşıdığı belirtildi.

Mahkeme, üst kuruluş kararlarında açıkça yer alan makam şoförü kullanım hakkının yeni düzenlemelerle fiilen kaldırılmaya çalışılmasının ise “yetki tecavüzü” niteliğinde olduğunu kaydetti.

Kararın etkisi

Mahkeme, kararın yetki, şekil, sebep, konu ve amaç yönlerinden hukuka aykırı olduğuna hükmederek, uygulamanın Tokat Ticaret ve Sanayi Odası’nın ekonomik ve ticari faaliyetlerini, şehrin tanıtımına katkısını ve oda organlarının bağımsız görev yapma sorumluluğunu engellediğini bildirdi. Kararın, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) çatısı altındaki odalar için emsal nitelik taşıdığı vurgulandı.

Başkanın açıklaması

Mahkeme sonucuyla ilgili bilgi veren TTSO Yönetim Kurulu Başkanı Fatih Gökdere, şunları söyledi:

"Karar için iptal davası açmıştık, bununla alakalı karar çıktı. Samsun Bölge İdare Mahkemesi, meclisin ve yönetim kurulunun kararının hepsini iptal etti. Dava aşamasındaki bütün hakları da davalı tarafa iade etti. Ticaret ve Sanayi Odası’nın çalışmaması için başkanlık makamına gereken yetki ve iznin verilmemesi için bütün harcamaların iptal edilmesi bizleri oldukça rahatsız etti. Etkiledi mi, asla etkilemedi. Bunların hepsi biz kendi imkânlarımızla karşıladık. Odamızı itibarsızlaştıracak maddi konulara hiçbir şekilde izin vermedik. Kendi imkânlarımız doğrultusunda hepsini kendimiz karşıladık ve bundan sonra da ben cebimden karşılayacağım. Bu karar Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’ne (TOBB) bağlı olarak 81 il ve ilçelerdeki 367 oda ve borsa için de emsal karar oldu"

TOKAT TİCARET VE SANAYİ ODASI (TTSO) YÖNETİM KURULU BAŞKANI FATİH GÖKDERE