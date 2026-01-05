DOLAR
43,04 -0,04%
EURO
50,34 0,22%
ALTIN
6.119,12 -2,24%
BITCOIN
3.983.013,71 -1,36%

Beyşehir’de 25 işletmeye 1 milyon 367 bin TL’lik gıda cezası

Beyşehir'de 2025'te 1.173 denetimde mevzuata aykırı bulunan 25 işletmeye toplam 1 milyon 367 bin TL idari para cezası uygulandı.

Yayın Tarihi: 05.01.2026 14:28
Güncelleme Tarihi: 05.01.2026 14:28
Beyşehir’de 25 işletmeye 1 milyon 367 bin TL’lik gıda cezası

Beyşehir’de 25 işletmeye 1 milyon 367 bin TL’lik gıda cezası

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 2025 yılında yürütülen gıda denetimleri sonucu mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 25 işletmeye toplam 1 milyon 367 bin lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

Denetim kapsamı ve bulgular

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinde halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürdü. 2025 yılı içinde toplam bin 173 gıda denetimi gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin saklama koşulları ve satış ile sunumda kullanılan ekipmanların uygunluğu incelendi; risk esaslı denetimler kapsamında analiz için numuneler alındı. 5996 sayılı kanun kapsamında yapılan incelemelerde, son tüketim tarihi geçmiş ürün satışı, Türk Gıda Kodeksi’ne aykırılık, hijyen kurallarına uymama ve kayıt belgesi olmadan faaliyet gösterme gibi ihlaller tespit edildi.

Yetkililerin mesajı ve başvuru hattı

Yetkililer, kurallara uygun şekilde hizmet veren üretici ve işletmelere teşekkür ederken, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması, güvenilir gıda arzının sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetimlerin kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Vatandaşlara, karşılaşılan olumsuzlukların Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait 174 Alo Gıda Hattı üzerinden bildirilebileceği hatırlatıldı.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE BİR YILDA DENETİME TABİ TUTULAN VE MEVZUATA AYKIRI FAALİYET YÜRÜTTÜĞÜ...

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE BİR YILDA DENETİME TABİ TUTULAN VE MEVZUATA AYKIRI FAALİYET YÜRÜTTÜĞÜ TESPİT EDİLEN TOPLAM 25 İŞLETMEYE TOPLAMDA 1 MİLYON 367 BİN LİRALIK İDARİ PARA CEZASI KESİLDİĞİ BİLDİRİLDİ.

KONYA’NIN BEYŞEHİR İLÇESİNDE BİR YILDA DENETİME TABİ TUTULAN VE MEVZUATA AYKIRI FAALİYET YÜRÜTTÜĞÜ...

Yazar
EDİTÖR

Leyla Güneş

4 yıllık deneyimli. Avrupa Birliği, ABD siyaseti ve iklim krizi konularına odaklıdır. Yabancı ajansları yakından takip eder.

İLGİLİ HABERLER

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kayseri Kariyer 1 Yılda 3 bin 166 Kişiyi İstihdama Kavuşturdu
2
Başkan Özdoğan'dan Ekici Ailesine Taziye — Hacı Mustafa Ekici Vefat Etti
3
Bozkır'da Hisarlık Aile Sağlığı Merkezi Yeni Binada Hizmette
4
Nallıhan'da Kurt Sürüsü Yerleşime İndi, Çöpleri Karıştırdı
5
Kolon Kanseri Taramaları Hayat Kurtarıyor — Erken Tanı ve Testler
6
Sri Lanka’nın Ankara Büyükelçisi Kadurugamuwa'dan Türk yatırımcılara davet
7
Etala'dan Glutensiz Sosis: Frankfurter Lezzeti Çölyak Hastalarına

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları