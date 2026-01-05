Beyşehir’de 25 işletmeye 1 milyon 367 bin TL’lik gıda cezası

Konya’nın Beyşehir ilçesinde 2025 yılında yürütülen gıda denetimleri sonucu mevzuata aykırı faaliyet gösterdiği tespit edilen 25 işletmeye toplam 1 milyon 367 bin lira idari para cezası kesildiği bildirildi.

Denetim kapsamı ve bulgular

Beyşehir İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, ilçe genelinde gıda üretim, satış ve toplu tüketim işletmelerinde halk sağlığını korumak ve güvenilir gıdaya erişimi sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürdü. 2025 yılı içinde toplam bin 173 gıda denetimi gerçekleştirildi.

Yapılan kontrollerde işletmelerin hijyen şartları, ürünlerin saklama koşulları ve satış ile sunumda kullanılan ekipmanların uygunluğu incelendi; risk esaslı denetimler kapsamında analiz için numuneler alındı. 5996 sayılı kanun kapsamında yapılan incelemelerde, son tüketim tarihi geçmiş ürün satışı, Türk Gıda Kodeksi’ne aykırılık, hijyen kurallarına uymama ve kayıt belgesi olmadan faaliyet gösterme gibi ihlaller tespit edildi.

Yetkililerin mesajı ve başvuru hattı

Yetkililer, kurallara uygun şekilde hizmet veren üretici ve işletmelere teşekkür ederken, gıda zincirinin tüm aşamalarında tüketici sağlığının korunması, güvenilir gıda arzının sağlanması ve haksız rekabetin önlenmesi amacıyla denetimlerin kesintisiz devam edeceğini vurguladı. Vatandaşlara, karşılaşılan olumsuzlukların Tarım ve Orman Bakanlığı’na ait 174 Alo Gıda Hattı üzerinden bildirilebileceği hatırlatıldı.

