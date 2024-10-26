DOLAR
34,28 0%
EURO
36,96 0%
ALTIN
3.027,61 0%
BITCOIN
2.301.458,65 0,18%

Beyt Lahiya'da İsrail Saldırısı: 35 Filistinli Hayatını Kaybetti

Beyt Lahiya'da İsrail ordusunun gerçekleştirdiği saldırıda 35 Filistinli yaşamını yitirdi, Hamas'tan sert açıklamalar geldi.

Yayın Tarihi: 26.10.2024 23:59
Güncelleme Tarihi: 26.10.2024 23:59
Beyt Lahiya'da İsrail Saldırısı: 35 Filistinli Hayatını Kaybetti

Beyt Lahiya'da Gerçekleşen Saldırı sonucunda Can Kaybı

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya yönelik yapılan saldırıda en az 35 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Batı Kavşağı civarında beş eve saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ölü ve Yaralılara Erişim Zorluğu

Bu saldırılar sonrasında, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda insan, yaralanarak hayata tutunmaya çalıştı. Sağlık ekipleri hedef alınırken, hastaneler de hizmet veremez hale geldi. Bu durum Filistinlilerin ölü ve yaralıları yakındaki evlere taşımak zorunda kalmalarına yol açtı.

Hamas'tan Sert Tepki

Hamas, Beyt Lahiya'daki bu saldırıyı, modern çağın en çirkin soykırımlarından biri olarak nitelendirdi. Açıklamaları sırasında, uluslararası toplumun ve kuruluşlarının durum karşısında sessiz kalmasını sert bir dille eleştirdi. Hamas, ABD'nin etkisi altında olan uluslararası güçlerin, bu soykırımdan sorumlu olduğunu vurguladı.

İLGİLİ HABERLER

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İzmir Devlet Senfoni Orkestrası'nın Sofya'daki Büyük Konseri
2
Meksika'da Yolcu Otobüsü Kazası: 24 Ölü
3
İzmir Açıklarında Düzensiz Göçmen Kurtarıldı
4
Karabük'te Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
5
KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'dan TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama
6
Kamboçya'da Nesli Tükendiği Sanılan Balık Türü Yeniden Bulundu
7
Giora Eiland'dan Gazze İle İlgili Değerlendirme

Binlerce İUP alımı açıklandı! İşte İŞKUR yeni istihdam Açıklaması

Kredi kartından 1 TL bile harcasan yeterli: Banka 20.000 TL ödüyor

Kredi kartı sahipleri dikkat! 1 Kasım’dan önce hemen ödeyeceksiniz: Faizler değişecek

İş Bankası’ndan dev destek! Milyarlarca lira ödenecek

Tarihin rekor politika faizi artırım kararı açıklandı! Merkez Bankası yüzde 200 artış kararı aldı

29 Ekim tatil düzenlemesi açıklandı! 28 Ekim 2024 tatil mi- Mesai olacak mı?

Kiracılara Merkez Bankası’ndan müjde! Kira fiyatları o tarihe kadar düşecek

O 2 banka emekli için gemileri yaktı! 20.000 TL karşılıksız ödüyor

Sıfır faizli kredi için son bir hafta! 3 milyon TL’ye kadar 60 ayda ödenebiliyor

2024 bitmeden yüzbinlerce konut teslim edilecek! TOKİ’den açıklama geldi

Başkan’dan asgari ücret açıklaması! Aralık zammı erken açıklandı

SGK'dan yeni emeklilik düzenlemesi! 900 günü olana 3 maaş birden verilecek