Beyt Lahiya'da İsrail Saldırısı: 35 Filistinli Hayatını Kaybetti

Beyt Lahiya'da Gerçekleşen Saldırı sonucunda Can Kaybı

Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahiya'ya yönelik yapılan saldırıda en az 35 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin haber ajansı WAFA, İsrail ordusunun Batı Kavşağı civarında beş eve saldırı düzenlediğini bildirdi.

Ölü ve Yaralılara Erişim Zorluğu

Bu saldırılar sonrasında, kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere çok sayıda insan, yaralanarak hayata tutunmaya çalıştı. Sağlık ekipleri hedef alınırken, hastaneler de hizmet veremez hale geldi. Bu durum Filistinlilerin ölü ve yaralıları yakındaki evlere taşımak zorunda kalmalarına yol açtı.

Hamas'tan Sert Tepki

Hamas, Beyt Lahiya'daki bu saldırıyı, modern çağın en çirkin soykırımlarından biri olarak nitelendirdi. Açıklamaları sırasında, uluslararası toplumun ve kuruluşlarının durum karşısında sessiz kalmasını sert bir dille eleştirdi. Hamas, ABD'nin etkisi altında olan uluslararası güçlerin, bu soykırımdan sorumlu olduğunu vurguladı.