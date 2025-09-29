Beyt Ur el-Fevga'da kuşatma tepkisi: İsrail yol çalışması protesto edildi

Beyt Ur el-Fevga'da yol çalışmasına karşı protesto: Kuşatma endişesi

İşgal altındaki Batı Şeria'da, Ramallah'ın batısındaki Beyt Ur el-Fevga beldesi sakinleri, İsraillilerin kendi arazilerinden geçerek açtığı yolun beldeyi her yönden kuşatma altına alacağı gerekçesiyle protesto düzenledi.

Protestonun nedeni ve uygulama

Sakinler, iş makineleri eşliğinde açılan yolun yerleşim birimlerini birbirine bağlayarak köyü tümüyle izole edeceğini belirtti. Gösteri ikinci gün de devam ederken, İsrail ordusu protestocuların önünü kapatarak iş makinelerinin çalışmasına izin verdi.

Yerel yetkililerin açıklamaları

Beyt Ur el-Fevga Yerel Konseyi Başkanı Ali Semara, AA muhabirine yaptığı açıklamada, açılan yolun köyün kuzeyinden geçerek yerleşimleri bağlamayı amaçladığını ve bunun köyü kuşatacağını ifade etti. Semara, "Beldemiz doğuda Beyt Horon yerleşimi, batı ve güneyde ise 443 numaralı yol ile çevrili. Bugün kuzeyden açılan bu yol, kuşatmayı tamamlayacak" dedi.

Yerel yetkililer, köyün toplam 4 bin 500 dönümlük arazisinin büyük kısmının işgal edildiğini ve yalnızca 900 dönümlük bölümündeki evler ve çevresindeki arazinin kaldığını aktardı. Semara, "Bugün buradayız çünkü işgalin çalışmalarını durdurmak ve arazi talanını önlemek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerel konsey üyesi Eşref Semara ise açılan yol çalışmalarının sadece yol yapımı olmadığını, aynı zamanda halkın topraklarına erişimini engelleme ve yerleşim planlarını genişletme amacı taşıdığını söyledi. Semara, "Sakinlere sadece evleri ve çevreleri kaldı, gaspçı İsrailliler, İsrail ordusunun koruması altında beldenin tüm topraklarını ele geçirdi. Bugün bizi her yönden yerleşimlerin ve İsrail yollarının kuşattığı büyük bir hapishane içinde yaşıyoruz, çevremizden izole olduk." diye konuştu.

Genel durum

Semara, İsrail ordusunun fanatik gruplara koruma sağladığını ve bununla toprakları ele geçirerek Filistinlileri zorla çıkarmayı amaçladığını belirterek, "Kalan topraklarım ve geleceğim ile hakkımı savunuyorum." dedi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşandığı bildiriliyor.