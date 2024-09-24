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Biden, Almanya ve Angola'ya Tarihî Ziyaret Gerçekleştiriyor

ABD Başkanı Joe Biden, Ekim ayında Almanya ve Angola ziyaretlerinde bulunacak, ikili ilişkileri güçlendirecek.

Yayın Tarihi: 24.09.2024 23:49
Güncelleme Tarihi: 24.09.2024 23:49
Biden, Almanya ve Angola'ya Tarihî Ziyaret Gerçekleştiriyor

Biden'ın Tarihî Ziyareti

ABD Başkanı Joe Biden, 10-15 Ekim 2023 tarihlerinde Almanya ve Angola'yı ziyaret ederek uluslararası ilişkilerde önemli adımlar atmayı hedefliyor. Bu, Biden'ın başkan olarak Afrika'ya ilk ziyareti olacak.

Almanya Ziyareti

Biden, 10 Ekim'de Almanya'ya ulaşacak ve burada Alman liderlerle bir araya gelecek. Görüşmelerde başlıca Rusya-Ukrayna Savaşı ve NATO ittifakı gibi bölgesel güvenlik konuları ele alınacak. Ayrıca, iki ülke arasında teknolojik, ekonomik ve ticari işbirlikleri üzerinde de durulacak.

Angola Ziyareti

Almanya'nın ardından, Biden 13-15 Ekim tarihlerinde Angola'da bulunacak. Burada Angola Cumhurbaşkanı Joao Lourenço ile bir araya gelerek, ABD ile Afrika'nın ortak işbirliği alanlarını, ekonomik ortaklıkları ve altyapı yatırımlarını tartışacak.

Biden'ın bu ziyaretleri, uluslararası ilişkilerde yeni bir sayfa açma potansiyeli taşıyor ve iki kıta arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlıyor.

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