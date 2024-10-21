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Biden, İsrail'in İran'a Saldırı Belgelerinin Sızdırılmasından Endişeli

Biden, İsrail'in İran'a saldırı planlarına dair gizli belgelerin sızdırılmasının ardından derin endişe duyduğunu belirtti.

Yayın Tarihi: 21.10.2024 21:22
Güncelleme Tarihi: 21.10.2024 21:22
Biden, İsrail'in İran'a Saldırı Belgelerinin Sızdırılmasından Endişeli

Biden, Sızdırılan Gizli Belgeler Hakkında Konuştu

Beyaz Saray, ABD Başkanı Joe Biden’ın, İsrail'in İran'a yönelik saldırı hazırlıklarını içeren gizli ABD istihbarat belgelerinin sızdırılması konusunda "derin endişe" içinde olduğunu duyurdu.

John Kirby'den Açıklama

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik İletişim Danışmanı John Kirby, gündeme dair yaptığı basın toplantısında belgelerin kamuya açık hesaplara nasıl ulaştığına dair net bir bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti. Kirby, "Başkan, kamuya açık olmaması gereken gizli bilgi konusunda derin endişe duyuyor ve bu kabul edilemez bir durum. Derinden endişeliyiz." dedi.

Pentagon Soruşturma Başlattı

Kirby, söz konusu mesele ile ilgili olarak ABD Savunma Bakanlığı’nın, sızıntının bir siber saldırı mı yoksa başka bir yol ile mi gerçekleştiğini anlamak adına soruşturma yürüttüğünü belirtti. Ayrıca, Biden’ın bu süreçteki gelişmeleri yakından takip ettiğini aktardı.

Belgelerin İçeriği ve Önemi

Middle East Spectator tarafından 18 Ekim tarihinde yayımlanan ve ABD istihbaratına ait olduğu öne sürülen belgelerde, 15-16 Ekim tarihleri arasında İsrail Hava Kuvvetleri’nin İran'a yönelik saldırı hazırlıkları detaylandırılmış durumda.

İran ile bağlantılı bir Telegram hesabından yapılan açıklamada, "ABD istihbaratından bir kaynak, İsrail'in İran'a kapsamlı saldırı için yaptığı hazırlıkları detaylandıran 15-16 Ekim tarihli, Ulusal Jeo-Uzamsal İstihbarat Ajansına ait son derece hassas ve çok gizli belgeleri bizimle paylaştı." sözlerine yer verildi.

Hedef ve Stratejiler

Belgelerde, İsrail ordusunun İran'a saldırı hazırlıkları çerçevesinde savaş uçakları, insansız hava araçları ve karadan havaya füzelerle gerçekleştirdiği tatbikatlar gibi detaylı bilgiler yer almakta. Ayrıca, İsrail Hava Kuvvetleri’nin üslerinde yürütülen bazı saldırı planları ve mühimmat ikmali stratejileri de incelenmiştir.

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