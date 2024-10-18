Biden: İsrail'in İran'a Yanıtını Anladığını Belirtti

Biden'dan Yorumlar

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail’in İran’a nasıl ve ne zaman karşılık vereceğini anladığını açıkladı. Ancak, bu konu ile ilgili detay vermektense, durumu genel bir çerçevede değerlendirerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Almanya Gezisi Ertelendi

Biden, daha önce planlanan ancak ABD'deki Milton Kasırgası nedeniyle iptal edilen Almanya seyahati sırasında, çeşitli konularda basın mensuplarının sorularını aldı. Bir gazetecinin, "İsrail'in İran'a yapacağı misillemenin detaylarına dair bilginiz var mı?" sorusuna Biden, "Evet ve evet." şeklinde yanıt verdi. Fakat, bir başkasının "Bize de söyleyebilir misiniz?" sorusunu yanıtlayarak, "Hayır ve hayır." dedi.

Orta Doğu'da Barış Fırsatı

Biden, Orta Doğu'daki çatışmalar hakkında yaptığı yorumlarda, İsrail ve İran arasında bir süreliğine çatışmaları durdurma fırsatının bulunduğunu öne sürdü. "Bana göre bir fırsat var ve meslektaşlarım, İsrail ve İran ile bu durumu mümkün olan en kısa sürede çözebileceğimiz konusunda hemfikir," şeklinde konuştu.

Ateşkes Çabaları

Ayrıca, Lübnan'da bir ateşkes için çalışmanın mümkün olduğunu düşündüğünü ifade eden Biden, ancak bu tür çabaların Gazze bölgesinde daha karmaşık olacağını kaydetti.

İran'ın Füze Saldırıları

İran Devrim Muhafızları Ordusu, Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan’ın öldürüldüğü İsrail saldırılarına karşılık olarak 1 Ekim tarihinde İsrail'e füze saldırısı gerçekleştirdiğini açıkladı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise bu füze saldırısının İran için "büyük bir hata" olduğunu ve ödemesi gereken bir bedel olduğunu belirtti.