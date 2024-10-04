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Biden: Orta Doğu'da Topyekun Savaş Olmayacak

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'da büyük çaplı bir çatışmanın çıkmayacağını açıkladı.

Yayın Tarihi: 04.10.2024 09:17
Güncelleme Tarihi: 04.10.2024 09:17
Biden: Orta Doğu'da Topyekun Savaş Olmayacak

ABD Başkanı Biden'dan Orta Doğu Açıklamaları

ABD Başkanı Joe Biden, Orta Doğu'da genel bir savaşın çıkacağına yönelik inancının olmadığını ifade etti. Beyaz Saray'da düzenlenen basın toplantısında, gazetecilerin sorularını yanıtlayan Biden, İsrail'in Lübnan'a yönelik saldırılarının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

Topyekun Savaşın Önlenebilirliği

Biden, Orta Doğu'da geniş çaplı bir savaşın önlenip önlenemeyeceğine dair bir soruya, "Tam kapsamlı bir savaş olacağına inanmıyorum. Bence bundan kaçınabiliriz." şeklinde yanıt verdi. Ancak bunun için "çok şey yapılması gerektiğini" de ekledi.

İsrail'e Destek Meselesi

Biden, daha sonra İsrail'e yardım etmek amacıyla Amerikan güçlerinin gönderilip gönderilmeyeceğine dair gelen sorularda, ABD'nin zaten İsrail'e destek verdiğini belirterek, "İsrail'i koruyacağız." açıklamasında bulundu.

İran'ın Füze Saldırıları

Biden'ın açıklamaları, İran'ın 1 Ekim'de İsrail'e gerçekleştirdiği balistik füze saldırılarının ardından geldi. İran Devrim Muhafızları Ordusu, bu saldırının İsrail'in, Hamas lideri İsmail Heniyye, Hizbullah lideri Hasan Nasrallah ve İranlı Tuğgeneral Abbas Nilfuruşan gibi hedeflerine saldırmasının bir yanıtı olarak gerçekleştirildiğini aktardı.

İran devlet televizyonu, İsrail'e yöneltilen yaklaşık 200 füzenin atıldığını ve bu saldırıda hipersonik Fettah-1 füzelerinin ilk kez kullanıldığını duyurdu. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise, İran'ın bu füzeli saldırısının "büyük bir hata" olduğunu ve bunun sonuçlarını ödeyeceklerinden bahsetti.

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