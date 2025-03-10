Big Ben'de Filistin Bayrağı Açan Protestocu Mahkemeye Çıkıyor

İngiltere'de Big Ben'e tırmanarak Filistin bayrağı açan Daniel Day, mahkemeye çıkarılacak.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 13:41
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 13:41
Big Ben'de Filistin Bayrağı Açan Protestocu Mahkemeye Çıkıyor

İngiltere'de Big Ben Tırmanışı: Protestocu Mahkemeye Çıkacak

İngiltere'de, parlamentonun simgesi olan Big Ben olarak bilinen Elizabeth Kulesi'ne tırmanarak Filistin bayrağı açan protestocu, mahkemeye çıkarılacak.

Londra Metropolitan Polisinden alınan bilgilere göre, kuleye tırmanan protestocu Daniel Day isimli 29 yaşındaki bireyin, Essex kentinden olduğu belirtildi. Polis, Day'ın kamu düzenini kasıtlı veya sorumsuzca bozmakla ve koruma altında olan bir alana izinsiz girmekle suçlandığını ifade etti.

Protestocu aleyhine açılan davanın detayları ise, bugün Westminster Sulh Ceza Mahkemesinde görüleceği duyuruldu.

16 Saat Süren Eylem

8 Mart tarihinde yerel saatle 07.30'da kuleye tırmanan protestocu, eylemini saatin gece yarısını geçmesiyle, yaklaşık 16 saat sonunda sonlandırdı. İtfaiye merdiveniyle kuleden indirilen Day, kendisini desteklemeye gelen kalabalığa Filistin'e destek sloganları atarak bayrağını salladı.

Ayrıca, eylemci, çıplak ayakla ve herhangi bir güvenlik ekipmanı olmadan tırmandığı kuledeki eyleminden sonra sağlık kontrolü için ambulansa bindirilmiştir. İlk aşamada itfaiyeye yaklaşmaması konusunda uyarıda bulunan Day, "Yaklaşırsanız daha yükseğe tırmanmak zorunda kalacağım." demiştir.

Yetkililer, eylemin güvenli bir biçimde sonlandırılması için zorla indirme girişiminde bulunulmadığını bildirmiştir. Kurtarma sırasında protestocu, gerçekleştirdiği canlı yayınlarda, yeterli yiyeceğe sahip olduğunu ve ayaklarındaki yaraların önemsiz olduğunu paylaşmıştır.

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