BİK Sakarya Bölge Müdürlüğü 1 Aralık’ta Yeniden Açılıyor

Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürlüğü, Abdülkadir Çay’ın göreve başlamasıyla 1 Aralık’ta yeniden açılıyor; Sakarya, Kocaeli, Düzce, Bolu ve Zonguldak illerine hizmet verecek.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 12:21
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 12:21
Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürlüğü 1 Aralık Pazartesi günü yeniden hizmete giriyor.

Açılış ve atama

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle Basın İlan Kurumu Genel Müdürlüğü görevine getirilen Abdülkadir Çay’ın göreve başlamasının ardından, Sakarya Bölge Müdürlüğü’nün yeniden açılmasına karar verildi. Bölge Müdürlüğü görevine kurumun eski Sakarya Şube Müdürü İbrahim Çorbacı getirildi.

Kapsam ve görev dağılımı

Yeni yapılanma çerçevesinde Sakarya Bölge Müdürlüğü, sadece Sakarya’dan değil; Kocaeli, Düzce, Bolu ve Zonguldak illerinden de sorumlu olacak. Bu gelişme basın camiasında büyük memnuniyet oluşturdu.

Geçmiş tasarruf tedbirleri

BİK, 2024 yılı Temmuz ayında aldığı tasarruf tedbirleri çerçevesinde aralarında Sakarya ve Kocaeli şubelerinin de bulunduğu toplam 13 şubeyi kapatmıştı. O dönemde resmi ilan işlemleri İstanbul Şubesi üzerinden yürütülmüş, birçok personel ise nakil veya emeklilik sürecine girmişti.

Güçlendirme adımı

Yeni Genel Müdür Abdülkadir Çay’ın göreve gelmesiyle birlikte, kurumun yerel yapılanmasını güçlendirmeye yönelik ilk adım atılmış oldu.

