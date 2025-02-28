Bilal Erdoğan, Şam'da Kardeşlik Mesajı Verdi

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, Suriye'nin başkenti Şam'da gerçekleştirdiği ziyaretle kardeşlik ve birlik mesajları verdi. Emevi Camisi'nde cuma namazı sonrası düzenlediği basın toplantısında, uzun yıllardır acılar çeken komşu Suriye'de huzurlu bir ayda bulundukları için çok mutlu olduklarını ifade etti.

Emevi Camisi'nde Halı Yenileme Projesi

Erdoğan, yaptığı açıklamada, Emevi Camisi'nde gerçekleştirilen tadilat çalışmaları sırasında halının da yenilendiğini belirtti. Suriyeli yetkililerin halının Türkiye'de üretilmesini istediklerini vurgulayan Erdoğan, "Gaziantep, dünyanın en önemli halı üretim merkezlerinden biri. Gaziantepli üreticilerimiz, bunun karşılığında ücret talep etmeyeceklerini söylüyorlar. İşte bugün burada bu halı ramazan arifesine yetiştirildi," dedi.

İşbirliği ve Eğitim Alanında Desteklemeler

Bilal Erdoğan, ziyaretin başlangıç niteliği taşıdığını ve Türkiye ile Suriye arasında kardeşlik ilişkilerinin güçlenmesi amacıyla burada olduklarını kaydetti. "Suriye güçlü olursa Türkiye güçlü olur," diyerek iki ülke arasındaki sinerjinin önemine dikkat çekti.

Suriye'nin eğitim kurumlarıyla işbirlikleri yapmayı hedeflediklerini de belirten Erdoğan, "Arapça eğitimi veren projelerle Suriye'deki öğrencilerin ihtiyaç duydukları eğitimleri yerinde sunmayı istiyoruz," şeklinde konuştu.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin'in Açıklamaları

Şam'da bulunan heyetin bir üyesi olan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Suriye'de yaşanan acılara dikkat çekerek artık huzuru konuşmak istediklerini söyledi. Şahin, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin tecrübesi ile Suriye'nin yeniden inşasında önemli rol oynayacaklarının altını çizdi.

Heyetin Ziyaret Gündemi

Heyet, Şam Valisi Mahir Mervan ile bir araya gelerek, yeniden inşaya yönelik protokol çalışmaları başlattıklarını duyurdu. Ayrıca, Emevi Camisi, Selahaddin Eyyubi Türbesi ve Türk Havacılık Şehitliği gibi önemli yerleri ziyaret etti.

Bu anlamlı ziyarette Bilal Erdoğan'ın yanı sıra AK Parti TBMM Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Varank, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yetkilileri ve Türkiye'nin Şam Büyükelçiliği Geçici Maslahatgüzarı Büyükelçi Burhan Köroğlu da katıldı.

Suriye ve Türkiye halklarının birliği için dualar ettiklerini vurgulayan Erdoğan, "Beraber durmak bizi güçlendirir. Bu birlikteliğin, Türkiye ve Suriye arasında yeni bir kardeşlik yüzyılı başlamasına vesile olmasını diliyoruz," şeklinde konuştu.