Bilecik'te 3 Aralık'ta Özel Çocuklar Sahnede Ayakta Alkışlandı

Bilecik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel öğrenciler ayakta alkışlandı

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde coşkulu program

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Bilecik Özel Eğitim İlkokulu/Ortaokulu/Meslek Okulu tarafından düzenlenen program, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali Faik Oktay Sözer, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu ile il protokolü katıldı.

Programda, özel eğitim öğrencileri ve aileleri bir araya geldi; öğrencilerin hazırladığı dans koreografileri ve gösteriler izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Sahne performansları sırasında özel çocuklar büyük alkış aldı ve salonda duygulu anlar yaşandı.

Etkinlikte farkındalık ve sosyal destek mesajları ön plana çıkarıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu etkinlikle ilgili olarak Özel vatandaşlarımıza hayatın her alanında destek olmaya ve onların hayatını kolaylaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. ifadelerini kullandı.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi ve katılımcılar günün anlamına ilişkin duygularını paylaştı.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR GÜNLERİNDE AYAKTA ALKIŞLANDI