Bilecik'te 3 Aralık'ta Özel Çocuklar Sahnede Ayakta Alkışlandı

Bilecik’te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü etkinliğinde özel eğitim öğrencileri Şeyh Edebali'de sergiledikleri gösterilerle büyük beğeni topladı.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:51
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:51
Bilecik'te 3 Aralık'ta Özel Çocuklar Sahnede Ayakta Alkışlandı

Bilecik'te 3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde özel öğrenciler ayakta alkışlandı

Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde coşkulu program

3 Aralık Dünya Engelliler Günü kapsamında Bilecik Özel Eğitim İlkokulu/Ortaokulu/Meslek Okulu tarafından düzenlenen program, Şeyh Edebali Kültür ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirildi. Etkinliğe Vali Faik Oktay Sözer, Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu ile il protokolü katıldı.

Programda, özel eğitim öğrencileri ve aileleri bir araya geldi; öğrencilerin hazırladığı dans koreografileri ve gösteriler izleyicilerden yoğun ilgi gördü. Sahne performansları sırasında özel çocuklar büyük alkış aldı ve salonda duygulu anlar yaşandı.

Etkinlikte farkındalık ve sosyal destek mesajları ön plana çıkarıldı. Belediye Başkan Yardımcısı Sabri Çobanoğlu etkinlikle ilgili olarak Özel vatandaşlarımıza hayatın her alanında destek olmaya ve onların hayatını kolaylaştırmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceğiz. ifadelerini kullandı.

Program, toplu fotoğraf çekiminin ardından sona erdi ve katılımcılar günün anlamına ilişkin duygularını paylaştı.

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR GÜNLERİNDE AYAKTA ALKIŞLANDI

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR GÜNLERİNDE AYAKTA ALKIŞLANDI

ÖZEL GEREKSİNİMLİ ÇOCUKLAR GÜNLERİNDE AYAKTA ALKIŞLANDI

İLGİLİ HABERLER

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orhangazi'de Traktör Dereye Yuvarlandı: 78 Yaşındaki Sürücü Vinçle Kurtarıldı
2
NEÜ ile TÜİK Arasında Büyük Veri İş Birliği Toplantısı
3
İskenderun'da 6 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Tutuklandı
4
Diyarbakır'da 'Anadolu Mirası' Operasyonu: 690 Bizans Sikkesi Ele Geçirildi
5
Eyyübiye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı — Mehmet Kuş'tan Destek Sözü
6
Altıntaş'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği
7
Antalya'da 'İyilik Atölyesi' Açıldı: Müftülük ve TDV İş Birliği

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?