Bilecik’te 5 Kuşak Bir Arada: Hasgül Ailesine Sosyal Hizmet Ziyareti

Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi, Pazaryeri'nde 5 kuşak bir arada yaşayan Hasgül ailesini ziyaret ederek ihtiyaçlarını ve destek imkanlarını yerinde inceledi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:24
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:24
Bozüyük Sosyal Hizmet'ten Hasgül Ailesine Ziyaret

5 kuşak bir arada yaşamın ihtiyaçları yerinde değerlendirildi

Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi personeli, Pazaryeri'nde yaşayan Hasgül ailesini ziyaret etti. Aile, 5 kuşak boyunca birlikte yaşıyor.

Ziyareti, Bozüyük Sosyal Hizmet Merkezi Müdür Yardımcısı Murat Akcan ve beraberindeki ekip gerçekleştirdi. Ekip, Alettin Hasgül ve oğlu Necmettin Hasgül ile aile bireylerinin yaşam şartlarını ve ihtiyaçlarını yerinde inceledi.

Personel, ailenin mevcut durumuna yönelik değerlendirmeler yapıp, sosyal hizmetler kapsamında sunulabilecek destekler hakkında bilgilendirme yaptı.

Ziyaretin amacının aile içi bağların güçlendirilmesi ve kuşaklar arası iletişimin desteklenmesi olduğunu belirten Murat Akcan, "Amacımız, her bireyimizin ve ailesinin yanında olduğumuzu göstermek ve kuşaklar arası dayanışmayı güçlendirmektir" dedi.

