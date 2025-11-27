Bilecik’te 98 bin 400 makaron ele geçirildi

Bilecik Bozüyük'te düzenlenen operasyonda toplam 98 bin 400 makaron ve 33 kilo100 gram kıyılmış tütün ele geçirildi; bir şüpheli hakkında işlem başlatıldı.

Yayın Tarihi: 27.11.2025 14:06
Güncelleme Tarihi: 27.11.2025 14:06
Bozüyük ilçesinde, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğümüzce kaçak tütün mamulleri imalatı ve satışına yönelik düzenlenen operasyonda önemli bir müdahale gerçekleştirildi.

Operasyon detayları

Eş zamanlı aramalarda, bir araç ile depo/imalathane olarak kullanılan ikamette yapılan incelemelerde kaçakçılara büyük darbe vuruldu. Aramalarda 94 bin 800 adet boş makaron, 3 bin 600 adet dolu makaron, 33 kilo100 gram kıyılmış tütün, 2 adet profesyonel sigara sarma makinesi ve 2 adet kompresör ele geçirildi. Toplamda 98 bin 400 adet makaron ele geçirildi.

Yasa dışı tütün üretimi ve satışını önlemeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında bir şüpheli şahıs hakkında yasal işlem başlatıldı.

