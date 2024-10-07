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Bilecik'te Biber Özlemi: Fotoğrafçılar Çukurören Köyü'nde Toplanıyor

Bilecik'in Çukurören köyü, kurutma döneminde tescilli biberiyle fotoğrafçılara ev sahipliği yapıyor. Yerel ekonomiye katkı sağlanıyor.

Yayın Tarihi: 07.10.2024 13:55
Güncelleme Tarihi: 07.10.2024 14:00
Bilecik'te Biber Özlemi: Fotoğrafçılar Çukurören Köyü'nde Toplanıyor

Bilecik'te Biber Özlemi

Bilecik’in Çukurören Köyü, kurutma dönemiyle birlikte tescilli biberlerin rengârenk görüntüsüyle fotoğraf meraklılarını ağırlıyor.

Köyün Kırmızı Renk Cümbüşü

TESCİLLİ acı kırmızı biberler, köyün muhteşem görüntüsünü vurgularken, 37 çiftçi tarafından 320 dekar alanda üretiliyor.

160 yıllık ata tohumu kullanılarak yetiştirilen biberler, Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından tescillenmiştir ve her yıl Mayıs ayında ekilerek Eylül-Kasım döneminde hasat ediliyor.

Ekonomik Katkı ve Yeşil Bir Gelecek

Biberler, Ege Bölgesi ve İstanbul başta olmak üzere birçok kente gönderiliyor; ancak ziyaretçiler, kurutma döneminde köyün doğal güzellikleri karşısında büyüleniyorlar.
Bu süreçte fotoğrafçı grupları, hem eşsiz manzaraları ölümsüzleştiriyor hem de köylülerden alışveriş yaparak yerel ekonomiye katkı sağlıyor.

Muhtar Dündar'ın Açıklamaları

Çukurören Köyü Muhtarı Muhittin Dündar, “Ziyaretçiler genellikle İstanbul, Ankara ve Bursa’dan geliyor, bizden destek talep ediyorlar. Biberlerimizi beğeniyorlar ve tekrar ziyaret ediyorlar. Hem tanıtım hem de satış açısından bu durum bizler için faydalı.” dedi.

Fotoğrafçıların Yorumları

Ankara'dan gelen Trabzon Vakfı Fotoğrafçılık Kulübü üyesi Aynur Şahin, köyü fotojenik bulduğunu belirtti: “El emeği ürünlerin her zaman değeri büyüktür.” diyerek alışveriş yaptıklarını ifade etti.

Vakfın fotoğrafçılık eğitmeni Muammer Zeki Güven ise Çukurören’in sıcak atmosferini vurgulayarak, “Burada ticaret ön plana değil; dostluk ve iletişim önemli.” ifadesini kullandı.

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyü, kurutma döneminde köyü adeta kırmızıya boyayan tescilli...

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyü, kurutma döneminde köyü adeta kırmızıya boyayan tescilli biberin oluşturduğu görüntü nedeniyle ziyaret ediliyor.

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyü, kurutma döneminde köyü adeta kırmızıya boyayan tescilli...

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyü, kurutma döneminde köyü adeta kırmızıya boyayan tescilli biberin oluşturduğu görüntü nedeniyle ziyaret ediliyor.

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyü, kurutma döneminde köyü adeta kırmızıya boyayan tescilli...

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyü, kurutma döneminde köyü adeta kırmızıya boyayan tescilli biberin oluşturduğu görüntü nedeniyle ziyaret ediliyor.

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyü, kurutma döneminde köyü adeta kırmızıya boyayan tescilli...

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyü, kurutma döneminde köyü adeta kırmızıya boyayan tescilli biberin oluşturduğu görüntü nedeniyle ziyaret ediliyor.

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyü, kurutma döneminde köyü adeta kırmızıya boyayan tescilli...

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyü, kurutma döneminde köyü adeta kırmızıya boyayan tescilli biberin oluşturduğu görüntü nedeniyle ziyaret ediliyor.

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyü, kurutma döneminde köyü adeta kırmızıya boyayan tescilli...

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyü, kurutma döneminde köyü adeta kırmızıya boyayan tescilli biberin oluşturduğu görüntü nedeniyle ziyaret ediliyor.

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyü, kurutma döneminde köyü adeta kırmızıya boyayan tescilli...

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyü, kurutma döneminde köyü adeta kırmızıya boyayan tescilli biberin oluşturduğu görüntü nedeniyle ziyaret ediliyor.

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyü, kurutma döneminde köyü adeta kırmızıya boyayan tescilli...

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyü, kurutma döneminde köyü adeta kırmızıya boyayan tescilli biberin oluşturduğu görüntü nedeniyle ziyaret ediliyor.

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyü, kurutma döneminde köyü adeta kırmızıya boyayan tescilli...

Bilecik'in merkeze bağlı Çukurören köyü, kurutma döneminde köyü adeta kırmızıya boyayan tescilli biberin oluşturduğu görüntü nedeniyle ziyaret ediliyor.

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