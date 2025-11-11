Bilecik'te 'Bilişim sistemleriyle hırsızlık' suçundan aranan Yusuf C. yakalandı
Operasyon ve gözaltı
Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kuyubaşı Köyü'nde yürüttükleri operasyonda 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan aranan Yusuf C.'yi yakaladı.
Adli süreç
Yakalanan şahıs, alınan ilk ifadesinin ardından Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarıldı.
Mahkeme tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesi üzerine Yusuf C., Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.
