Bilecik'te 'Bilişim Sistemleriyle Hırsızlık' Suçundan Aranan Yusuf C. Yakalandı

Bilecik jandarması, Kuyubaşı Köyü'nde 'bilişim sistemleriyle hırsızlık' suçundan aranan Yusuf C.'yi yakaladı; mahkeme 4 yıl 2 ay hapis kararı verdi.

Yayın Tarihi: 11.11.2025 12:11
Güncelleme Tarihi: 11.11.2025 12:11
Operasyon ve gözaltı

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Kuyubaşı Köyü'nde yürüttükleri operasyonda 'Bilişim sistemlerinin kullanılması suretiyle hırsızlık' suçundan aranan Yusuf C.'yi yakaladı.

Adli süreç

Yakalanan şahıs, alınan ilk ifadesinin ardından Bilecik Cumhuriyet Başsavcılığı'na çıkarıldı.

Mahkeme tarafından 4 yıl 2 ay hapis cezası verilmesi üzerine Yusuf C., Bilecik M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na teslim edildi.

