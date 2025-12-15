“Modem sustu, ev konuştu” Kahta'da sahnelendi — Dijital bağımlılığa dikkat

“Modem sustu, ev konuştu” Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde sahnelendi

Mesaj: Dijital bağımlılığa karşı farkındalık

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde, Mesut Ekni Anadolu Lisesi Tiyatro Topluluğu tarafından sahnelenen "Modem sustu, ev konuştu" adlı tiyatro oyunu izleyiciyle buluştu.

Kahtalı Mıçe Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen etkinliğe Kahta Kaymakamı Muhammed Üsame Soysal, öğrenciler ve çok sayıda kişi katıldı. Oyunda, dijital bağımlılığın birey ve aile yaşamı üzerindeki olumsuz etkileri ele alınarak toplumda farkındalık oluşturulması hedeflendi.

Öğrenciler tarafından sahnelenen oyun, izleyicilerden büyük beğeni topladı. Program sonunda Kaymakam Muhammed Üsame Soysal, konunun önemine vurgu yaparak emeği geçen öğretmenlere, öğrencilere ve organizasyonda görev alan herkese teşekkür etti.

Kaymakam Soysal ayrıca ailelerin ve gençlerin dijital bağımlılık konusunda bilinçlendirilmesinin toplum sağlığı açısından taşıdığı önemi vurguladı. Etkinlik, katılımcıların alkışları eşliğinde sona erdi.

