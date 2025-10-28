Bilecik'te Cumhuriyet'in 102. Yılı Fener Alayı

Bilecik'te 29 Ekim etkinlikleri kapsamında düzenlenen fener alayında yağmur altında vatandaşlar Türk bayraklarıyla yürüdü; yürüyüşe Melek Mızrak Subaşı ve CHP heyeti katıldı.

Yayın Tarihi: 28.10.2025 23:47
Güncelleme Tarihi: 28.10.2025 23:47
Bilecik'te Cumhuriyet'in 102. yıl dönümü ve 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri kapsamında fener alayı gerçekleştirildi.

Etkinlik ve katılımcılar

Bilecik Belediyesi tarafından organize edilen etkinlikte vatandaşlar Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı. Sağanak altında ellerinde Türk bayrakları ve fenerlerle yürüyen vatandaşlar, bando eşliğinde marşlar söyledi.

Yürüyüş Cumhuriyet Meydanı'nda sona erdi. Etkinliğe Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, CHP Merkez İlçe Başkanı Melih Karaçam, belediye ve il genel meclisi üyeleri ile vatandaşlar katıldı.

Başkan Subaşı'nın konuşması

Belediye Başkanı Subaşı, 'Madrigal' grubunun sahne aldığı konserde yaptığı konuşmada, Bilecik olarak, Cumhuriyetin 102. yılını büyük bir coşku ve heyecanla kutladıklarını ifade ederek, 'Cumhuriyetimizin 102. yılını kutlarken anladık ki Cumhuriyet sadece bir yönetim biçimi değil aynı zamanda özgürlük demek, umut demek. Bugün yağmurların altında gençlerle birlikte Cumhuriyetin meşalesini hep birlikte yaktık. İyi varsınız, gençlik varsa her daim umut var.' diye konuştu.

