Bilecik'te Drone Denetimi: Osmaneli'de 13 Sürücüye Ceza

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde drone destekli trafik denetiminde yaya geçidi ve trafik kuralını ihlal eden 13 sürücüye idari ceza uygulandı.

Yayın Tarihi: 01.12.2025 12:14
Güncelleme Tarihi: 01.12.2025 12:14
Bilecik’in Osmaneli ilçesinde yapılan drone destekli trafik denetiminde 13 araç sürücüsüne ceza uygulandı.

Denetimin amacı ve yeri

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü Trafik ekipleri tarafından, Osmaneli ilçesi Camikebir Mahallesi Ankara Caddesi üzerinde yaya önceliğini artırmaya yönelik drone destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

İhlal ve işlemler

Denetimler sırasında yaya geçidi ve trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 13 araç sürücüsü tespit edilerek, ilgili maddeler doğrultusunda idari işlem uygulandı.

Bilecik İl Emniyet Müdürlüğü yetkilileri: 'Yayalarımızın güvenliği için denetimlerimiz aralıksız devam ediyor.' dedi.

