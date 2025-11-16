Bilecik’te Emniyet Değerlendirmesi — Gökalp Şener Başkanlığında

İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener başkanlığında yapılan toplantıda Bilecik’te asayiş, suçla mücadele, trafik denetimleri ve personel planlamaları değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 16.11.2025 15:42
Güncelleme Tarihi: 16.11.2025 15:42
Bilecik’in Emniyeti Masaya Yatırıldı

Gökalp Şener başkanlığında genel değerlendirme

Bilecik’te huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener başkanlığında gerçekleştirilen genel değerlendirme toplantısında ele alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki toplantıya ilgili birim amirleri katıldı. Toplantıda, kent genelindeki asayiş uygulamaları, suçla mücadele faaliyetleri, trafik denetimleri, personel planlamaları ve yaklaşan dönem için planlanan güvenlik tedbirleri detaylı şekilde değerlendirildi.

Birim amirleri, kendi sorumluluk alanlarındaki son durum raporlarını sunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Emniyet Müdürü Gökalp Şener toplantıda, "Kentimizin güvenliğinin en üst seviyede sağlanması için planlanan çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

