Bilecik’te Emniyet Değerlendirmesi — Gökalp Şener Başkanlığında

Bilecik’in Emniyeti Masaya Yatırıldı
Gökalp Şener başkanlığında genel değerlendirme
Bilecik’te huzur ve güvenliğin sağlanmasına yönelik çalışmalar, İl Emniyet Müdürü Gökalp Şener başkanlığında gerçekleştirilen genel değerlendirme toplantısında ele alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki toplantıya ilgili birim amirleri katıldı. Toplantıda, kent genelindeki asayiş uygulamaları, suçla mücadele faaliyetleri, trafik denetimleri, personel planlamaları ve yaklaşan dönem için planlanan güvenlik tedbirleri detaylı şekilde değerlendirildi.
Birim amirleri, kendi sorumluluk alanlarındaki son durum raporlarını sunarak yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.
Emniyet Müdürü Gökalp Şener toplantıda, "Kentimizin güvenliğinin en üst seviyede sağlanması için planlanan çalışmaları kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.
