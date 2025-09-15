Bilecik'te hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bilecik'in Yeniköy mevkisinde hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı; ağır yaralı sürücü hastaneye kaldırıldı.

Yayın Tarihi: 15.09.2025 22:28
Güncelleme Tarihi: 15.09.2025 22:55
Bilecik'te hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Bilecik'te hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza ve müdahale

Bilecik-Söğüt kara yolunun merkeze bağlı Yeniköy mevkisinde meydana gelen kazada, O.Y. idaresindeki 34 BIZ 742 plakalı hafif ticari araç ile G.S.Ç. yönetimindeki 11 TF 323 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Sümeyye Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücüler ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü O.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güzergâhta bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

Bilecik'te hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi...

Bilecik'te hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Bilecik'te hafif ticari araç ile kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 1'i ağır 2 kişi...

İLGİLİ HABERLER

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Adana Karataş'ta Su Ürünleri Av Sezonu Açıldı: 233 Tekneyle Vira Bismillah
2
Milli Saraylar'dan 230 Personel Alımı: KPSS'li ve KPSS'siz Kadrolar Açıklandı
3
Adıyaman Besni'de Silahlı Kavga: 1 Kişi Öldü
4
Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda 2 Tutuklama
5
Venezuela'da Ulusal Bolivarcı Milis Gücü 312 Garnizonda Geniş Tatbikat Başlattı
6
Cennetin Çocukları yarın TRT 1'de başlıyor
7
İlim Yayma Vakfı'ndan Aylık 40.000 TL'ye Kadar Burs — Başvuru Süresi Sınırlı

İşCep'te Rent Go ile %40 İndirim — Eylül Sonuna Kadar

O ilde Eğitim Desteği Başlıyor: Aylık 2.500 TL'ye Varan Burs ve Başvuru Şartları

Balıkesir'de Ücretsiz Beslenme Paketi Desteği Başvuruları Başladı

MEB ve Bilicra'dan Öğretmenlere Eylül'de %25 Teknoloji İndirimi

Milyonluk Kamu İhaleleri: Kütahya, Bartın ve Bursa

Sağlık Bakanlığı'ndan 17 Bin Personel Alımı: Eylül İlanı ve Başvuru Detayları

Sinop ve Karatay Belediyeleri KPSS'li Memur, Zabıta ve İtfaiyeci Alımı Başlıyor

Yargıtay ve Burdur MAKÜ 4/B Personel Alımı — 2024 KPSS (B), Son Başvuru 15 Eylül 2025

Osmaniye Belediyesi'nden 8.000 TL Eğitim Desteği: Başvurular Başladı (4.000+4.000 TL)

Bitlis'te Üç Büyük Yatırım: 112, Yol ve Stadyum İhaleleri Açıldı

İstanbul'da Toplu Taşıma Zammı: Bilet, Metrobüs, Taksi ve Abonman Ücretleri

Garanti BBVA'dan Tekstile 3,5 Trilyonluk Yeşil Finansman Taahhüdü