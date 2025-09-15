Bilecik'te hafif ticari araç ile kamyonet çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

Kaza ve müdahale

Bilecik-Söğüt kara yolunun merkeze bağlı Yeniköy mevkisinde meydana gelen kazada, O.Y. idaresindeki 34 BIZ 742 plakalı hafif ticari araç ile G.S.Ç. yönetimindeki 11 TF 323 plakalı kamyonet çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Olayda, hafif ticari araçta yolcu olarak bulunan Sümeyye Y'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

Yaralanan sürücüler ambulansla Bilecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Sürücü O.Y.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Güzergâhta bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, kaza yapan araçların kaldırılmasıyla normale döndü.

