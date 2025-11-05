Bilecik'te jandarma 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan şahsı yakaladı

Bilecik’te jandarma, çeşitli suçlardan kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan K.A.'yı Abbaslık Köyü mevkiinde yakalayıp cezaevine gönderdi.

Yayın Tarihi: 05.11.2025 12:33
Güncelleme Tarihi: 05.11.2025 12:33
Olayın Detayları

Bilecik İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Abbaslık Köyü mevkiinde gerçekleştirilen önleyici kolluk devriyesi sırasında şüpheli hareketler gözlenen K.A. isimli şahsın kimlik sorgusunu yaptı.

Yapılan sorgulamada, şahsın 2 adet 'Nitelikli Olarak Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme' suçu dahil olmak üzere toplam 7 suçtan kaydının bulunduğu ve kesinleşmiş 3 yıl 9 ay hapis cezası olduğu tespit edildi.

Söz konusu kayıtlar arasında 'Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Olan Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Tahsis Gereği Açıkta Bırakılmış Eşya Hakkında Hırsızlık', 'Basit Yaralama', 'Kilitlenmek Suretiyle Muhafaza Altına Alınan Eşya Hakkında Hırsızlık' ve 'Borçlunun Ödeme Şartını İhlali' suçları yer aldı.

Şüpheli K.A., işlemlerinin ardından tutuklanarak M Tipi Kapalı Cezaevine teslim edildi.

