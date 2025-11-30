Bilecik'te Kontrollü Yakma Yangını: Alevler Kontrolden Çıktı

Bilecik Pazaryeri Karaçalı'da O.D.'ye ait çiftlikte çürümüş ağaç ve köklerin kontrollü yakımı rüzgarla büyüyüp yayıldı; 112 ve ekipler müdahale etti.

Yayın Tarihi: 30.11.2025 11:44
Güncelleme Tarihi: 30.11.2025 11:44
Bilecik'te kontrollü yakma yangını kısa sürede yayıldı

Rüzgarın etkisiyle alevler büyüdü, ekipler bölgeye sevk edildi

Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Karaçalı mevkisinde, O.D.’ye ait çiftlik arazisinde gerçekleştirilen çürümüş ağaç ve köklerin kontrollü yakılması sırasında rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.

Çevredeki vatandaşların durumu hemen 112 hattına bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının yayıldığı alanın zemin yapısının çamurlu olması müdahaleyi güçleştirdi.

Belediye ekiplerine ait kepçelerle yanan alanın üzerine toprak dökülmesi sonucunda yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma ve soğutma çalışmaları devam ediyor.

