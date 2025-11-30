Bilecik'te Kontrollü Yakma Yangını: Alevler Kontrolden Çıktı

Bilecik Pazaryeri Karaçalı'da O.D.'ye ait çiftlikte çürümüş ağaç ve köklerin kontrollü yakımı rüzgarla büyüyüp yayıldı; 112 ve ekipler müdahale etti.