Bilecik'te Kontrollü Yakma Yangını: Alevler Kontrolden Çıktı

Bilecik'te kontrollü yakma yangını kısa sürede yayıldı
Rüzgarın etkisiyle alevler büyüdü, ekipler bölgeye sevk edildi
Bilecik’in Pazaryeri ilçesi Karaçalı mevkisinde, O.D.’ye ait çiftlik arazisinde gerçekleştirilen çürümüş ağaç ve köklerin kontrollü yakılması sırasında rüzgarın etkisiyle alevler kısa sürede yayıldı.
Çevredeki vatandaşların durumu hemen 112 hattına bildirmesi üzerine bölgeye itfaiye, belediye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yangının yayıldığı alanın zemin yapısının çamurlu olması müdahaleyi güçleştirdi.
Belediye ekiplerine ait kepçelerle yanan alanın üzerine toprak dökülmesi sonucunda yangın söndürüldü. Olayla ilgili soruşturma ve soğutma çalışmaları devam ediyor.
