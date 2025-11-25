Bilecik’te Minikler Diş Hastanesinde Ağız ve Diş Sağlığı Eğitimi

Bilecik’te Minikler Diş Hastanesinde Eğitici Ziyaret

Ağız ve Diş Sağlığı Haftası etkinlikleri kapsamında Türkoğlu Kreşi öğrencileri, öğretmenleri eşliğinde Bilecik Diş Hastanesi'ni ziyaret etti. Kreş yönetimi tarafından düzenlenen bu gezinin amacı, çocuklara erken yaşta ağız ve diş sağlığı bilinci kazandırmaktı.

Uzmanından Uygulamalı Eğitim

Hastanede minikleri karşılayan Diş Hekimi Dürdane Gül, çocuklara dişlerin nasıl temizlenmesi gerektiğini, doğru fırçalama tekniklerini ve diş sağlığını koruma yollarını anlattı. Ardından her bir çocuğu tek tek muayene ederek merak ettikleri soruları yanıtladı.

Çocuklar hem öğrenmenin hem de gerçek bir diş kontrolünden geçmenin sevincini yaşadı. Etkinlik boyunca miniklerin heyecanı ve merakı dikkat çekti; hem bilgi dolu hem de eğlenceli geçen ziyaret, çocukların diş sağlığı konusundaki farkındalığını artırdı.

MİNİKLER DİŞ HASTANESİNDE EĞİTİCİ GEZİYE KATILDI